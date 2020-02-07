«Главный факап января»: Юлия Михалкова уволила своих помощников Instagram

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:03:06+03:00

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Бывшая участница «Уральский пельменей» Юлия Михалкова призналась, что совершила большую ошибку. В январе юмористка уезжала отдыхать в Америку, а следить за своими социальными сетями оставила помощников Алину и Сережу. Ребята писали за девушку посты в Instagram, но эта идея не понравилась поклонникам Михалковой. «Главный факап января», назвала это артистка.

- Мне до сих пор пишут в личку, как много боли и разочарования принесли Алина и Сережа, когда вели мой инстраграм, Кое-кто написал, дословно: «Они такой бред собачачий несли, что хотелось в полицию на них заявить за мелкое хулиганство!». С одной стороны – приятно: я осознала, как для вас важны именно мои мысли. Правильные или нет – не суть. Главное – мои. Признаю, экспириенс с помощниками был ошибкой. Теперь сюда пишу только я, - написала бывшая «пельмешка» у себя в Instagram.

Напомним, осенью прошлого года Михалкова объявила о разрыве отношений с шоу «Уральские пельмени». С тех пор Юлия в свободном плавании, но недавно юмористка стала ведущей детского «КВН».

ИСТОЧНИК KP.RU