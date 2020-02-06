2020-02-06T20:08:20+03:00
Общество

В Екатеринбург приехал глава НЦБ Интерпола России

Александр Прокопчук посетил мероприятие, посвященное двадцатилетию со дня образования отдела НЦБ Интерпола в Екатеринбурге
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Фото: руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий ГорелыхФото: руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых
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В Екатеринбург с рабочим визитом приехал глава НЦБ Интерпола России Александр Прокопчук. Он посетил мероприятие, посвященное двадцатилетию со дня образования отдела НЦБ Интерпола в столице Урала. На встрече Александр Прокопчук рассказал какие задачи в первую очередь нужно поставить перед собой сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и его территориальным подразделениям.

Фото: руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых

Фото: руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых

Среди задач, обозначенных главой НЦБ Интерпола России - эффективное международное полицейское сотрудничество в борьбе с терроризмом, киберпреступностью и с транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью. Александр Прокопчук подчеркнул, что особое внимание требуется уделить международному розыску обвиняемых, скрывающихся от правосудия на территории иностранных государств.

– Только в минувшем году благодаря слаженной работе за рубежом установлено местонахождение 14 лиц, находящихся в международном розыске, 13 человек задержаны и ожидают решений о выдаче в Россию, – рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых. – Примером результативной деятельности юбиляров является и состоявшаяся в июне 2019 года экстрадиция из Чехии члена ОПГ гражданина Калина, объявленного по запросу ГУ МВД по Свердловской области в розыск по каналам Интерпола в связи с подозрением в причастности к убийству.

Встречу посетил также начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал – майор полиции Александр Мешков. Он отметил работу сотрудников отдела НЦБ Интерпола в Екатеринбурге в обеспечении безопасности крупных международных мероприятий, проходивших в Свердловской области.

20 лет филиалу Интерпола в Екатеринбурге.Видео: ГУ МВД России по Свердловской области

Кроме того Александр Мешков оценил результаты создания первого в России интегрированного пункта проверки по учету пассажиров на крупных международных транспортных узлах региона. Благодаря работе системы было установлено более 900 лиц, разыскиваемых правоохранительными органами, в том числе 48 фигурантов, находившихся в международном розыске. Добавим, что сейчас опыт екатеринбургского отдела внедряют в других регионах страны.

Фото: руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых

Фото: руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых

ИСТОЧНИК KP.RU

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