2020-02-05T16:29:46+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге полиция задержала семиклассника на глазах у сверстников

Мальчика подозревают в серии краж у других учеников
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Мальчика хотят отправить на месяц в реабилитационный центр для несовершеннолетнихМальчика хотят отправить на месяц в реабилитационный центр для несовершеннолетнихФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге полиция задержала 13-летнего ученика лицея № 159, которого подозревают в серии краж у сверстников. Сегодня мальчика забрали прямо с уроков, его хотят отправить на месяц в центр для несовершеннолетних.

- В полицию из школы пришло сообщение, что подросток совершил ряд общественно опасных деяний, то есть кражи. Подросток, который ранее был поставлен на учет за кражу, был доставлен в дежурную часть. Сейчас он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних на 48 часов. Завтра состоится суд, где сотрудники полиции выйдут с ходатайством о помещении его в данный центр на срок до 30 суток, - отметили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Добавим, что на прошлой неделе в Ирбите 17-летний подросток стал виновником взрыва газа в квартире. В результате пожара пострадали десятки квартир, а виновник ЧП погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге легковушка сбила спешащего на трамвай подростка
Движение затруднено: под Екатеринбургом столкнулись две фуры и три автомобиля
В Екатеринбурге полиция задержала семиклассника на глазах у сверстников
Сделал 77 «закладок»: в Екатеринбурге осудили мужчину, несколько лет продававшего наркотики
Главный санитарный врач области распорядился изолировать уральцев, у которых выявили подозрения на коронавирус
«Уральские авиалинии» начали продавать дешевые билеты в Крым: рассказываем, кто сможет воспользоваться льготами
В Екатеринбурге сокращают популярные маршруты общественного транспорта
Где дешевле снять квартиру: топ российских городов
Грядет гололед: ГИБДД рекомендует водителям не выезжать на дороги вечером 5 февраля
Параатлет без рук и ног, который устроился курьером в Екатеринбурге, решил стать блогером
Рядом с УрФУ таксист сбила 15-летнюю школьницу
В Талице отца, задолжавшего дочери 880 тысяч рублей по алиментам, лишили свободы на 5 месяцев
Смертельная забава: в Каменске-Уральском подростки выламывают двери лифтов
Спасатели всю ночь ехали за ней по тайге: с севера Свердловской области эвакуировали 37-летнюю туристку
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений
Уральские музыканты помогут собрать 160 миллионов на лекарство маленькой Ане Новожиловой
Цех объединенных адъюстажей ЕВРАЗ НТМК передал «Эстафету добрых дел» крупносортному цеху
«Юмор закончился»: Дмитрий Рогозин ответил Ивану Урганту на шутку о екатеринбургском космонавте
Строят много, покупают мало: на Урале упали темпы продажи жилья