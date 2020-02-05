В Екатеринбурге полиция задержала семиклассника на глазах у сверстников

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:29:46+03:00

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В Екатеринбурге полиция задержала 13-летнего ученика лицея № 159, которого подозревают в серии краж у сверстников. Сегодня мальчика забрали прямо с уроков, его хотят отправить на месяц в центр для несовершеннолетних.

- В полицию из школы пришло сообщение, что подросток совершил ряд общественно опасных деяний, то есть кражи. Подросток, который ранее был поставлен на учет за кражу, был доставлен в дежурную часть. Сейчас он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних на 48 часов. Завтра состоится суд, где сотрудники полиции выйдут с ходатайством о помещении его в данный центр на срок до 30 суток, - отметили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Добавим, что на прошлой неделе в Ирбите 17-летний подросток стал виновником взрыва газа в квартире. В результате пожара пострадали десятки квартир, а виновник ЧП погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU