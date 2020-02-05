«Юмор закончился»: Дмитрий Рогозин ответил Ивану Урганту на шутку о екатеринбургском космонавте

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:15:02+03:00

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Дмитрий Рогозин ответил телеведущему Ивану Урганту. Накануне в ходе программы «Вечерний Ургант» шоумен вспомнил историю, произошедшую на корабле «Союз». Тогда на орбите работал экипаж, капитаном которого был екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев. Напомним, в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» появилась дыра. Причина ее появления до сих пор точно не известна.

Дмитрий Рогозин ответил Урганту в своем Twitter.

- Ну а чего вы хотите? 8 лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу... Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев, - написал глава госкорпорации.

Недавно мы писали, что екатеринбургские православные верующие оскорбились после одного из выпусков шоу. Активисты из движения «Сорок Сороков» и присоединившиеся к ним уральские верующие потребовали лишить ведущего гражданства, а шоу закрыть. Известная уральская активистка Оксана Иванова пошла еще дальше и предложила «выпороть ведущего в прямом эфире», а все выпуски, которые хоть как-то задевают чувства верующих – удалить.

После такой реакции Иван Ургант извинился перед верующими.

ИСТОЧНИК KP.RU