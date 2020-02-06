2020-02-06T09:45:05+03:00
Общество

«В борту есть дырочка»: Ургант ответил Рогозину, заступившемуся за уральского космонавта

Телеведущий прошелся и по новому проекту Роскосмоса
Евгений Стоянов
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Шоумен прокомментировал слова главы госкорпорации в свой адрес. Фото: скриншот видео Первого каналаШоумен прокомментировал слова главы госкорпорации в свой адрес. Фото: скриншот видео Первого канала
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Накануне Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивану Урганта о снижении требований к космонавтам. Глава госкорпорации высказался о телеведущем довольно жестко.

- Ну а чего вы хотите? 8 лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу... Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев, - написал глава госкорпорации.

Перепалка произошла из-за того, что в ходе программы «Вечерний Ургант» шоумен вспомнил историю, произошедшую на корабле «Союз». Тогда на орбите работал экипаж, капитаном которого был екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев. Напомним, в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» появилась дыра. Причина ее появления до сих пор точно не известна.

Также Рогозин припомнил телеведущему недавний конфликт с православными, которые оскорбились после одного из выпусков шоу «Вечерний Ургант». После этого известная уральская активистка Оксана Иванова предложила «выпороть ведущего в прямом эфире», а все выпуски, которые хоть как-то задевают чувства верующих – удалить. После этого Ургант извинился перед всеми, кого оскорбили его шутки.

Реакция Ивана Урганта на слова Дмитрия Рогозина не заставила себя ждать.

- Не ожидал такого от Дмитрия Рогозина. Зачем вспоминать о конфликте, за который я уже извинился? Причем здесь вообще верующие? Зачем про это вспоминать? Мы это закрыли. Это все равно, что я бы сейчас сказал: восемь лет для нашей программы – это много, а вот для строительства космодрома «Восточный» это вообще ничего. Даже намозолиться ничего не успело. Но я же так не говорю, понимаю, что это к делу не имеет отношения, - ответил Ургант на слова Рогозина.

Затем Иван вызвал на сцену мужчину, сказав, что это сценарист, который придумал шутку про дыру в МКС.

Ургант заявил, что этот мужчина - сценарист, придумавший шутку про уральских космонавтов. Фото: скриншот видео Первого канала

Ургант заявил, что этот мужчина - сценарист, придумавший шутку про уральских космонавтов. Фото: скриншот видео Первого канала

- Не снижайте требования к кандидатам в космонавты! Вот мы один раз снизили требования к сценаристам и посмотрите, с кем приходится иметь дело, - обратился Ургант к Рогозину.

Затем шоумен начал рассказывать о новом проекте Роскосмоса.

Иван пошутил о новом трамвае, проектируемым Роскосмосом. Фото: скриншот видео Первого канала

Иван пошутил о новом трамвае, проектируемым Роскосмосом. Фото: скриншот видео Первого канала

- Я понимаю, почему Дмитрий Олегович находится в таком напряжении и так реагировал на наши замечания. Дело в том, что сейчас в Роскосмосе непростые времена. Я бы сказал, тяжелое время. У них запуск нового – стратегически важного проекта. Испытания, разработанного Роскосмосом трамвая, пройдут в феврале, - объяснил Ургант.

В конце своего спича в адрес Дмитрия Рогозина Иван Ургант снова пошутил про дыру в корабле «Союз».

- Как правильно определить, что трамвай сделан в Роскосмосе? У него отваливаются ступени и в борту есть дырочка, - уточнил шоумен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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