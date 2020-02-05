«Психическое отклонение»: Иван Ургант объяснил, как на корабле «Союз», где руководил екатеринбургский космонавт, появилась дыра

Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу высмеял случай, произошедший на МКС в августе 2018 года. Тогда на орбите работал экипаж, капитаном которого был екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев. Напомним, в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» появилась дыра. Причина ее появления до сих пор точно не известна. Первоначально рассматривалась версия, что это мог быть производственный брак, позже в появлении дыры заподозрили американского астронавта.

В традиционной рубрике обсуждения новостей Иван Ургант рассуждал о новой инициативе Роскосмоса. Представители корпорации сейчас обсуждают вопрос о снижении требований для кандидатов в космонавты.

- По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, если требования не снизят, то Роскосмосу еще долго придется отбирать в отряд суперменов. Почему? Потому что мы очень высоко задрали планку, - объясняет Ургант. – Но если у человека мечта полететь в космос, то почему какое-то психическое отклонение, которое проявляется в тяге делать дырки дрелью в обшивке, должно помешать исполнению его мечты?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/758832" frameborder="0"></iframe> Иван Ургант пошутил над дырой на корабле "СОЮЗ".Видео: "Первый канал"

Также Иван Ургант зачитал существующие требования к космонавтам. Среди них знание иностранного языков, ловкость и быстрота, рост от 150 до 190 сантиметров.

После того, как стало известно о появлении на борту «Союза» дыры, в интернете стал набирать флешмоб в поддержку космонавтов, находящихся на орбите.

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Кто просверлил отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09»? Чем дальше в лес, тем более запутанной выглядит эта история. Поначалу РИА «Новости» со ссылкой на источника в «Роскосмосе» сообщили, что причиной космического ЧП стал производственный брак (подробнее)