2020-02-05T09:07:00+03:00
Общество

«Психическое отклонение»: Иван Ургант объяснил, как на корабле «Союз», где руководил екатеринбургский космонавт, появилась дыра

Откуда в обшивке корабля появился дефект, до сих пор точно не ясно
Евгений Стоянов
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Ургант высмеял инициативу Роскосмоса. Фото: скриншот Первого каналаУргант высмеял инициативу Роскосмоса. Фото: скриншот Первого канала
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Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу высмеял случай, произошедший на МКС в августе 2018 года. Тогда на орбите работал экипаж, капитаном которого был екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев. Напомним, в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» появилась дыра. Причина ее появления до сих пор точно не известна. Первоначально рассматривалась версия, что это мог быть производственный брак, позже в появлении дыры заподозрили американского астронавта.

В традиционной рубрике обсуждения новостей Иван Ургант рассуждал о новой инициативе Роскосмоса. Представители корпорации сейчас обсуждают вопрос о снижении требований для кандидатов в космонавты.

- По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, если требования не снизят, то Роскосмосу еще долго придется отбирать в отряд суперменов. Почему? Потому что мы очень высоко задрали планку, - объясняет Ургант. – Но если у человека мечта полететь в космос, то почему какое-то психическое отклонение, которое проявляется в тяге делать дырки дрелью в обшивке, должно помешать исполнению его мечты?

Иван Ургант пошутил над дырой на корабле "СОЮЗ".Видео: "Первый канал"

Также Иван Ургант зачитал существующие требования к космонавтам. Среди них знание иностранного языков, ловкость и быстрота, рост от 150 до 190 сантиметров.

После того, как стало известно о появлении на борту «Союза» дыры, в интернете стал набирать флешмоб в поддержку космонавтов, находящихся на орбите.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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