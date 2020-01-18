2020-01-18T17:09:30+03:00
Общество

«Выпороть в эфире надо»: уральские верующие требуют забрать гражданство у Урганта

Активисты распространяют петицию, которую уже подписали больше 19 тысяч человек
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Оксана Иванова в Facebook / Иван Ургант во "Вконтакте"Фото: Оксана Иванова в Facebook / Иван Ургант во "Вконтакте"
Изменить размер текста:

Известные уральские православные активисты из движения «Сорок Сороков» опубликовали на своем портале гневное письмо в адрес ведущего Первого канала Ивана Урганта. И попросили даже подписать петицию с требованием лишить его гражданства. Ее, кстати, уже подписали больше 19 тысяч человек. К верующим подключилась и православная активистка Оксана Иванова, известная городу конфликтом с Покрасом Лампасом.

А претензия верующих в том, что во время своего рождественского выпуска на шоу «Вечерний Ургант» ведущий пригласил на сцену в качестве музыкального гостя певца под псевдонимом «Джисус». В эфире прозвучала вот такая шутка:

- Сегодня, впервые у нас в гостях, в День рождения «Джизуса» [Иисус Христос на английском языке - Прим.ред.], встречайте - Джизус.

Выступление "Джизуса" в рождественском выпуске Урганта очень оскорбило активистов.Видео: официальная страница "Вечернего Урганта" на YouTube

И это очень оскорбило верующих. Но дров в огонь подбросил еще и коллаж, который Иван Ургант показал в самом начале выпуска. На нем известный американский актер Николас Кейдж лежал в колыбели в окружении овец и известных режиссеров.И все это очень напоминало картину «Рождество Христово».

- Мы считаем передачи с подобной риторикой совершенно недопустимыми и оскорбительными не только для верующих, но и для всех тех, кто уважает культуру и традиции нашей страны! - говорится в открытом письме верующих, которое они опубликовали на своей странице.

Верующих очень задел и коллаж, который ведущий показал в прямом эфире. Фото: скриншот с выпуска "Вечернего Урганта"

Верующих очень задел и коллаж, который ведущий показал в прямом эфире. Фото: скриншот с выпуска "Вечернего Урганта"

Теперь активисты требуют, чтобы наказали не только самого ведущего, но и его шоу - чтобы руководство Первого канала публично извинилось и наказало виновных, а также закрыло передачу «Вечерний Ургант» и удалило данный выпуск.

- Что такое Первый канал? Это голос нации. И вот от лица народа похулили (под видом шуточки) Бога, - заявила Оксана Иванова. - Гражданства, думаю, лишать не надо. А вот «выпороть» в эфире Первого канала можно. Либо путь там же извиняется с принесением больших искупительных даров. Желательно, духовных.

Вместе с тем, активистка нашла, что ответить и тем, кто не видит в рождественском выпуске «Вечернего Урганта» ничего плохого. Иванова объяснила, что каждый верующий прекрасно знает и понимает, что ничего в духовной жизни «просто так» не бывает.

- Святотатство от лица народа приводит к тому, что Бог посетит его с судом. В масштабах народа или страны это, значит, смирит бедствиями, эпидемиями, войнами и так далее, - объяснила активистка. - А оно нам надо? Именно поэтому отец девяти детей Андрей Кормухин и предлагает лишить Урганта гражданства, то есть символически исключить его из среды народа. Да, «пошутил», но он не наш. Пусть проклятия «до третьего и четвертого рода» падут на тот народ, которому Ургант «наш».

Напомним, что Оксана Иванова, которая является директором «Музея святости» в Екатеринбурге, стала известна после конфликта с работой Покраса Лампаса на Уралмаше. Она и другие православные активисты выступили с требованием закрасить большой «Супрематический крест», который художник выполнил в рамках фестиваля «Стенограффия». Претензии были по форме креста, которого не должно было быть. В итоге, конфликт все-таки разрешили - художник лично исправил эскиз так, чтобы все остались довольны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ледовом городке Екатеринбурга у фигур спиливают верхушки
Кабина превратилась в угольки: в Екатеринбурге на автобазе вспыхнул автобус
Свердловский омбудсмен собирает предложения по изменению Конституции РФ
Железо разбросало по дороге: в Екатеринбурге в жестком ДТП пострадали три человека
Торговала прямо на вокзале: свердловчанка сбывала госнаграды
Принимал всех «нуждающихся»: уралец устроил в своей квартире наркопритон
Пошел в онкоцентр и пропал: в Екатеринбурге ищут мужчину во всем черном
В Екатеринбурге прошли проверку 18 купелей
Снимать одежду снизу вверх и пить ягодный чай: свердловские спасатели рассказали, как правильно купаться в проруби
Тушили четыре бригады: в уральском городе сгорел детский сад
В воскресенье в Екатеринбурге пройдут крещенские купания
Самой красивой девушкой января по версии «Комсомолки» стала девушка, работающая имидж-стилистом
Синоптики зарегистрировали самый теплый день в истории Екатеринбурга
В Нижнем Тагиле ищут женщину, пропавшую полгода назад
Мэрия Екатеринбурга обратилась в прокуратуру из-за ставшей платной парковки у ЦПКиО
Водитель скрылся: сотрудники ГИБДД ищут очевидцев падения пенсионерки из автобуса
Следующим летом на Черном море отдохнут 133 тысячи уральских школьника
На уральских предприятиях ЕВРАЗа отметили лучших молодых работников
Уральский боец Петр Ян станет официальным комментатором боя Конора МакГрегора и Дональда Серроне
Санаторные путевки и билеты до Питера: уральским ветеранам в честь юбилея Победы увеличат выплаты
Крепили не ко льду, а ко дну: спасатели дали «добро» купели в Нижнем Тагиле
Красивая грудь и пирсинг: в Екатеринбурге девушка знакомится с мужчинами под фотографией порнозвезды
Экс-мэр Каменска-Уральского, осужденный за взятку, заплатит больше 2,6 миллионов
Свердловчанка поехала в храм, а оказалась на водочном заводе