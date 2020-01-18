«Выпороть в эфире надо»: уральские верующие требуют забрать гражданство у Урганта

Известные уральские православные активисты из движения «Сорок Сороков» опубликовали на своем портале гневное письмо в адрес ведущего Первого канала Ивана Урганта. И попросили даже подписать петицию с требованием лишить его гражданства. Ее, кстати, уже подписали больше 19 тысяч человек. К верующим подключилась и православная активистка Оксана Иванова, известная городу конфликтом с Покрасом Лампасом.

А претензия верующих в том, что во время своего рождественского выпуска на шоу «Вечерний Ургант» ведущий пригласил на сцену в качестве музыкального гостя певца под псевдонимом «Джисус». В эфире прозвучала вот такая шутка:

- Сегодня, впервые у нас в гостях, в День рождения «Джизуса» [Иисус Христос на английском языке - Прим.ред.], встречайте - Джизус.

Выступление "Джизуса" в рождественском выпуске Урганта очень оскорбило активистов.Видео: официальная страница "Вечернего Урганта" на YouTube

И это очень оскорбило верующих. Но дров в огонь подбросил еще и коллаж, который Иван Ургант показал в самом начале выпуска. На нем известный американский актер Николас Кейдж лежал в колыбели в окружении овец и известных режиссеров.И все это очень напоминало картину «Рождество Христово».

- Мы считаем передачи с подобной риторикой совершенно недопустимыми и оскорбительными не только для верующих, но и для всех тех, кто уважает культуру и традиции нашей страны! - говорится в открытом письме верующих, которое они опубликовали на своей странице.

Верующих очень задел и коллаж, который ведущий показал в прямом эфире. Фото: скриншот с выпуска "Вечернего Урганта"

Теперь активисты требуют, чтобы наказали не только самого ведущего, но и его шоу - чтобы руководство Первого канала публично извинилось и наказало виновных, а также закрыло передачу «Вечерний Ургант» и удалило данный выпуск.

- Что такое Первый канал? Это голос нации. И вот от лица народа похулили (под видом шуточки) Бога, - заявила Оксана Иванова. - Гражданства, думаю, лишать не надо. А вот «выпороть» в эфире Первого канала можно. Либо путь там же извиняется с принесением больших искупительных даров. Желательно, духовных.

Вместе с тем, активистка нашла, что ответить и тем, кто не видит в рождественском выпуске «Вечернего Урганта» ничего плохого. Иванова объяснила, что каждый верующий прекрасно знает и понимает, что ничего в духовной жизни «просто так» не бывает.

- Святотатство от лица народа приводит к тому, что Бог посетит его с судом. В масштабах народа или страны это, значит, смирит бедствиями, эпидемиями, войнами и так далее, - объяснила активистка. - А оно нам надо? Именно поэтому отец девяти детей Андрей Кормухин и предлагает лишить Урганта гражданства, то есть символически исключить его из среды народа. Да, «пошутил», но он не наш. Пусть проклятия «до третьего и четвертого рода» падут на тот народ, которому Ургант «наш».

Напомним, что Оксана Иванова, которая является директором «Музея святости» в Екатеринбурге, стала известна после конфликта с работой Покраса Лампаса на Уралмаше. Она и другие православные активисты выступили с требованием закрасить большой «Супрематический крест», который художник выполнил в рамках фестиваля «Стенограффия». Претензии были по форме креста, которого не должно было быть. В итоге, конфликт все-таки разрешили - художник лично исправил эскиз так, чтобы все остались довольны.