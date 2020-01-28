«Отзовите свои проклятья»: Иван Ургант ответил на обвинения оскорбленных уральских верующих

Накануне, после перерыва в три недели, в эфир вышел новый выпуск шоу «Вечерний Ургант». И начался он очень необычно: в самом начале шоу, вместо того, чтобы привычно в шуточной манере обсуждать последние новости, его ведущий, Иван Ургант, решил извиниться перед оскорбленными верующими.

Напомним, это ему пришлось сделать после того, как православные активисты «Сорок Сороков» и присоединившиеся к ним уральские коллеги потребовали лишить ведущего гражданства, а шоу закрыть. Их оскорбила выходка Урганта во время рождественского выпуска. А на прошлой неделе депутат Госдумы, прислушавшись к активистам, попросил нового генпрокурора завести дело на Ивана Урганта за оскорбление чувств верующих.

А вот этот коллаж и стал поводом для оскорбления верующих. Его показали в Рождество, 7 января. Фото: скриншот с видео

- Наше шоу в эфире уже почти восемь лет. Я напомню, оно юмористическое. Все, чего мы хотим, - это развлекать, шутить, а не оскорблять, - сказал в прямом эфире Ургант. – И чтобы оставаться интересным и актуальным шоу, мы берем все, что нас окружает. В том числе и религию. Мы относится к ней как к важной составляющей жизни, поэтому в нашей работе мы делаем все, чтобы не делать ее табуированной и закрытой темой.

Напомним, главная уральская активиста Оксана Иванова подключилась к петиции против ведущего и отметила, что его неплохо бы «выпороть в прямом эфире», а все выпуски, которые хоть как-то задевают чувства верующих – удалить.

Иван Ургант ответил на обвинения оскорбленных верующих.Видео: "Вечерний Ургант"

- Мы не хотели никого обидеть, это не была запланированная акция по глумлению над христианскими ценностями. Это была просто неудачная попытка пошутить в совершенно неподходящий для этого день, - добавил Ургант. – Примите мои искренние извинения. Пожалуйста, не обижайтесь. И, если можно, отзовите свои проклятия.

Также ведущий ответил и на требования православных лишить его гражданства РФ. Он сказал, что, согласно Конституции, этого сделать не получится. Ну, или, во всяком случае, ее можно поменять. Что, кстати, сейчас и собирается делать рабочая группа, в которую вошли и несколько уральцев.