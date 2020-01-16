Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова вошла в рабочую группу по изменению Конституции РФ

16 Янв. 2020 2020-01-16T07:36:40+03:00

Всего в нее включили 75 человек

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В правительстве России грядут значительные изменения – вчерашний день, 15 января, стал решающим для премьер-министра страны Дмитрия Медведева и, в целом, всего правительства. Они официально подали в отставку. Но и это еще не все.

Накануне в своем послании Президент РФ Владимир Путин предложил Федеральному собранию внести некоторые изменения в Конституцию РФ, в связи с нынешней ситуацией политической системы в стране.

И вечером 15 января была собрана рабочая группа, которая займется изменениями и станет вносить свои предложения. В нее вошли 75 человек, включая трех жителей Свердловской области: регионального омбудсмена Татьяну Мерзлякову, которая, кстати, не так давно вошла в совет по правам человека при Президенте РФ, Павла Крашенинникова, являющегося председателем Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, а также Екатерину Лахову – председателя «Союза женщин России». Раньше Лахова была замначальника ГУ здравоохранения по Свердловской области.

При этом, согласно указу, который уже подписал Путин, кандидатура Крашенинникова находится пока что под вопросом – его включат в группу по согласованию.

ИСТОЧНИК KP.RU