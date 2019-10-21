2019-10-21T19:05:50+03:00
Общество

Путин включил в свой совет свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову

Указ об этом Президент РФ подписал сегодня
Алина СУРИНА
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Татьяна Мерзлякова вошла в совет при Президенте РФТатьяна Мерзлякова вошла в совет при Президенте РФФото: Алексей БУЛАТОВ
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Путин включил в совет по развитию гражданского общества и правам человека свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову. Указ об этом Президент РФ подписал сегодня. Татьяна Мерзлякова входила в аналогичный совет в Свердловской области с 2001 года. Пока неизвестно останется ли она в должности уполномоченного по правам человека в нашем регионе.

Фото: president-sovet.ru

Фото: president-sovet.ru

Фото: president-sovet.ru

Фото: president-sovet.ru

Помимо свердловского омбудсмена в совет вошли исполнительный директор «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, президент «Центра прикладных исследований и программ» Александр Точенов и советник Президента Валерий Фадеев.

Исключены из состава совета - доктор юридических наук Михаил Федотов, руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, политолог Екатерина Шульман и доктор юридических наук Илья Шаблинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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