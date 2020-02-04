2020-02-04T11:15:34+03:00
Общество

В Водонапорной башне на Плотинке продают оригинальный корм для уток

На упаковке изобразили кибер-утку из будущего, утку-хипстера и утку-рок-н-рольщика
Лев ИСТОМИН
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Утки заполонили городские водоемыУтки заполонили городские водоемыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург – город уток: водоплавающие птицы заполонили не только главные водоемы города, но и часть территории парков. Многие горожане в выходные ходят кормить уток, однако корм под рукой есть не всегда.

Выход есть: в Водонапорной башне на Плотинке продают по 50 рублей за пачку корм для уток. Дизайн упаковки разработал иллюстратор Алексей Грабилин, изобразивший трех персонажей. Это кибер-утка из будущего, утка-хипстер и утка-рок-н-рольщик.

Сотрудники Водонапорной башни регулярно проводят экскурсии по Историческому скверу и кормят уток. Это нравится и детям, и взрослым. Так возникла идея выпуска специального корма.

– Кормить крякв можно разной пищей – от круп до творога, а опасность хлеба для них – это миф. Наши «зимующие» утки развелись как раз на питательном хлебном рационе. Необходимость в подкормке появляется вместе со льдом на водоемах, – говорит Нина Садыкова, кандидат биологических наук, научный сотрудник ИЭРиЖ УрО РАН, член Уральского орнитологического общества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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