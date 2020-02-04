Бизнесмен из Екатеринбурга закрыл двухмиллионный долг грузовиками

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:25:29+03:00

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В Екатеринбурге приставы арестовали грузовики «Купава» и «Вольво» у местного бизнесмена, который задолжал около двух миллионов рублей.

- Взыскатель рассказал приставам о том, где чаще всего должник ставил на автостоянку грузовики. В отношении автотранспортных средств были составлены акты описи и ареста, имущество передано на ответственное хранение взыскателю, - отметили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/758592" frameborder="0"></iframe> Арест большегрузов в Екатериньбурге.Видео: УФССП по Свердловской области

Теперь большегрузы будут проданы с молотка, чтобы закрыть долги бизнесмена. Напомним, что в прошлом году предприниматель из ХМАО обвинил свердловских приставов в краже пяти миллионов рублей из его внедорожника.

ИСТОЧНИК KP.RU