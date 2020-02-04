Бизнесмен из Екатеринбурга закрыл двухмиллионный долг грузовиками
В Екатеринбурге приставы арестовали грузовики «Купава» и «Вольво» у местного бизнесмена, который задолжал около двух миллионов рублей.
- Взыскатель рассказал приставам о том, где чаще всего должник ставил на автостоянку грузовики. В отношении автотранспортных средств были составлены акты описи и ареста, имущество передано на ответственное хранение взыскателю, - отметили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Арест большегрузов в Екатериньбурге.Видео: УФССП по Свердловской области
Теперь большегрузы будут проданы с молотка, чтобы закрыть долги бизнесмена. Напомним, что в прошлом году предприниматель из ХМАО обвинил свердловских приставов в краже пяти миллионов рублей из его внедорожника.
ИСТОЧНИК KP.RU