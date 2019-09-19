Готовили подарок на свадьбу дочери: в Екатеринбурге из внедорожника бизнесмена украли 5,5 миллиона рублей

- Вы что творите?! – закричал предприниматель Руслан Щукин, когда увидел, как несколько крепких мужчин окружили его Land Cruiser и подогнали к внедорожнику эвакуатор.

- Мы выполняем решение суда, ваш автомобиль арестован за долги перед банком, - ответил судебный пристав.

- Мне надо забрать из салона деньги и документы, а машину забирайте, - пояснил бизнесмен.

- Нет, автомобиль мы на стоянку везем. Как расплатитесь по долгам, так и вещи заберете, - сказал напоследок мужчина с удостоверением судебного пристава.

Семья Щукиных на самом деле осталась должна финансовой организации 1,7 миллиона рублей по договору лизинга. Но в тот момент Руслан и его жена Светлана переживали не за черный внедорожник, а за содержимое его багажника. Супруги приехали в Екатеринбург накануне из Башкирии на свадьбу старшей дочери. В качестве подарка молодым было решено вручить деньги на квартиру – 5,5 миллионов рублей наличными. Вся сумма лежала в пластиковом контейнере.

В эту же ночь предприниматель приехал на специализированную стоянку, где хранятся арестованные приставами машины и убедился, что его автомобиль на месте. После этого была двухдневная свадьба, и чета на время забыла о проблемах.

Предприниматель заявил, что окружившие его машину люди не дали ему забрать из салона личные вещи. Фото: предоставлено героем публикации

В начале недели Руслан снова поехал проверить железного коня, но того и след простыл.

- Внезапно мы узнали от пристава, что он отдал Land Cruiser на ответственное хранение взыскателю – представителю банка, - рассказывает «Комсомолке» Руслан Щукин. - Я позвонил ему и сказал, что хочу удостовериться в сохранности автомобиля. На что мне сказали приехать на улицу Монтажников, якобы машина находится там. По указанному адресу стоит пункт сбора макулатуры, и моего внедорожника там не было. В это же время туда подъехали «друзья» взыскателя и предложили проехаться с ними до места, где на самом деле находится моя Toyota. В итоге нас действительно отвезли к машине, ее забаррикадировали на отшибе города. Колеса спустили, а все ценности из салона вытащили.

Первым делом Руслан и его супруга бросились проверять багажник. Пластиковый контейнер оказался взломан, а деньги – пропали. Исчезли и 1000$, которые семья хотела отдать дочке перед медовым месяцем. Затем на место вызвали наряд полиции, который снял отпечатки пальцев с автомобиля (предварительно известно, что в багажнике внедорожника найдены отпечатки четырех человек – прим.ред.). До поздней ночи Щукин давал показания в отделении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/732548" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге из машины бизнесмена украли почти шесть миллионов рублей.Видео: предоставлено героями публикации! другой источник

- Сообщение поступило в отдел полиции № 10. В настоящее время сотрудниками проводится проверка по итогам которой будет принято мотивированное процессуальное решение, - прокомментировали «КП» в пресс-службе УМВД.

В свердловском управлении ФССП подтвердили факт ареста внедорожника.

- В ходе исполнительных действий, направленных на исполнение решения суда, предметом которого является изъятие автотранспортного средства должника и передача его взыскателю (финансовому управляющему), судебному приставу от гражданина, не являющегося стороной исполнительного производства, поступила просьба о получении доступа к личным вещам, находящимся в машине. При этом данный гражданин, имея ключи от данного транспортного средства, отказался исполнить требования судебного пристава и передать ключи. Поэтому судебный пристав не смог проверить имущество, находящееся в автомашине, на предмет его принадлежности третьим лицам. Автомашина была передана взыскателю без ключей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Взыскатель доставил арестованный внедорожник на окраину города. Фото: предоставлено героем публикации

После обращения в полицию предприниматель Щукин также написал заявление в прокуратуру. Он готов расстаться с внедорожником в счет долга, его семье вернут украденные деньги.