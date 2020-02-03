2020-02-03T18:00:13+03:00
Происшествия

Из восьми выжили только трое: в Екатеринбурге живодеры утопили новорожденных щенков

Сейчас зоозащитники собирают деньги, чтобы спасти выживших малышей
Евгений Стоянов
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Выжившие щеночки находятся в ветеринарной клинике. Фото: страница Татьяны Фурман в FacebookВыжившие щеночки находятся в ветеринарной клинике. Фото: страница Татьяны Фурман в Facebook
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Чудовищный случай произошел в минувшие выходные в Екатеринбурге. Девушка по имени Ксения, подойдя к мусорному баку, услышала чудовищный писк. Развернув пакет, девушка оказалась в шоке. В нем находились восемь щенков. В пакете была вода. Зоозощитники предполагают, что щенков пытались утопить, либо заставить замерзнуть насмерть.

Кто именно подвергнул щенков жестокой расправе, Ксения не знает. Пакет находился на мусорной площадке между домами Амундсена,139, Мостовая,55 и Мостовая,53.

Сделав страшную находку, Ксения позвонила своей подруге Татьяне Фурман, которая работает в ветеринарной клинике. Щенков доставили туда, но спасти удалось лишь троих.

Скоро для щенков начнут искать дом. Фото: страница Татьяны Фурман в Facebook

Скоро для щенков начнут искать дом. Фото: страница Татьяны Фурман в Facebook

Сейчас животные находятся в ветеринарной клинике «Леон». Там они будут находиться, пока окончательно не поправятся. Но на это нужны деньги.

- Сбор средств на первое время содержания щенков. Это пеленки, смесь, дальше будет нужен корм, глистогонные средства, вакцинация и передержка - пока не найдем, куда пристроить малышей, - объяснила Татьяна Фурман в разговоре с «КП».

Если вы желаете помочь щенкам, то отправить деньги можно на карту Сбербанка 4276 8160 1789 8832 (Татьяна Сергеевна Фурман).

Недавно мы писали про сбор средств на лечение щенка хаски, которого сбила машина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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