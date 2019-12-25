«Девочка мучается от боли»: в Екатеринбурге собирают деньги на операцию щенку хаски, которого сбила машина

СЕГОДНЯ 16:27 2019-12-25T16:29:53+03:00

Арабелла сбежала от хозяина с игровой площадки за Дворцом молодежи и попала под колеса [ВИДЕО]

Изменить размер текста: A A

Житель Екатеринбурга Алексей Туполоев экстренно собирает деньги на операцию своей собаке – четырехмесячному щенку сибирской хаски. Арабелла попала под колеса и сломала переднюю лапу в двух местах.

- Девочка очень мучается, ей больно, - рассказывает «КП» Алексей. – Она играла с другими щенками на специальной площадке в парке у Дворца молодежи. Мы специально закрываем их там, чтобы не убежали. Но потом какие-то подростки открыли дверь и Арабелла выбежала. Я пытался догнать ее, но она скрылась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/751696" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге щенок хаски попал под машину и сломал лапу.Видео: Алексей Туполоев

Через два дня волонтеры нашли щенка, собака выскочила на дорогу и попала под колеса. На операцию потребуется как минимум 30 тысяч рублей, таких денег у молодого парня нет.

- Готов на любую подработку, хоть полы мыть по ночам, - добавил хозяин Арабеллы.

Сейчас Алексей ищет хирурга, который сможет прооперировать Арабеллу

Если вы готовы помочь Алексею, то переводите деньги на карту Сбербанка по номеру телефона 8-992-023-55-29.

ИСТОЧНИК KP.RU