«Девочка мучается от боли»: в Екатеринбурге собирают деньги на операцию щенку хаски, которого сбила машина
Житель Екатеринбурга Алексей Туполоев экстренно собирает деньги на операцию своей собаке – четырехмесячному щенку сибирской хаски. Арабелла попала под колеса и сломала переднюю лапу в двух местах.
- Девочка очень мучается, ей больно, - рассказывает «КП» Алексей. – Она играла с другими щенками на специальной площадке в парке у Дворца молодежи. Мы специально закрываем их там, чтобы не убежали. Но потом какие-то подростки открыли дверь и Арабелла выбежала. Я пытался догнать ее, но она скрылась.
В Екатеринбурге щенок хаски попал под машину и сломал лапу.Видео: Алексей Туполоев
Через два дня волонтеры нашли щенка, собака выскочила на дорогу и попала под колеса. На операцию потребуется как минимум 30 тысяч рублей, таких денег у молодого парня нет.
- Готов на любую подработку, хоть полы мыть по ночам, - добавил хозяин Арабеллы.
Сейчас Алексей ищет хирурга, который сможет прооперировать Арабеллу
Если вы готовы помочь Алексею, то переводите деньги на карту Сбербанка по номеру телефона 8-992-023-55-29.
ИСТОЧНИК KP.RU