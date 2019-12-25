2019-12-25T16:29:53+03:00
Дом. Семья

«Девочка мучается от боли»: в Екатеринбурге собирают деньги на операцию щенку хаски, которого сбила машина

Арабелла сбежала от хозяина с игровой площадки за Дворцом молодежи и попала под колеса [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: предоставлено Алексеем ТуполоевымФото: предоставлено Алексеем Туполоевым
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Житель Екатеринбурга Алексей Туполоев экстренно собирает деньги на операцию своей собаке – четырехмесячному щенку сибирской хаски. Арабелла попала под колеса и сломала переднюю лапу в двух местах.

- Девочка очень мучается, ей больно, - рассказывает «КП» Алексей. – Она играла с другими щенками на специальной площадке в парке у Дворца молодежи. Мы специально закрываем их там, чтобы не убежали. Но потом какие-то подростки открыли дверь и Арабелла выбежала. Я пытался догнать ее, но она скрылась.

В Екатеринбурге щенок хаски попал под машину и сломал лапу.Видео: Алексей Туполоев

Через два дня волонтеры нашли щенка, собака выскочила на дорогу и попала под колеса. На операцию потребуется как минимум 30 тысяч рублей, таких денег у молодого парня нет.

- Готов на любую подработку, хоть полы мыть по ночам, - добавил хозяин Арабеллы.

Сейчас Алексей ищет хирурга, который сможет прооперировать Арабеллу

Сейчас Алексей ищет хирурга, который сможет прооперировать Арабеллу

Если вы готовы помочь Алексею, то переводите деньги на карту Сбербанка по номеру телефона 8-992-023-55-29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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