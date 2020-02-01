В понедельник в Екатеринбурге столбики термометров покажут -5 градусов по Цельсию
Возможны порывы ветра до 13 метров в секунду
Температура воздуха ночью ожидается -7..-9 градусов Цельсия.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Похоже, морозы окончательно ушли с Урала. Так, следующая рабочая неделя обещает быть относительно теплой, если, конечно, не забывать, что впереди еще целый месяц зимы. Как сообщают синоптики, в понедельник 3 февраля будет облачно с прояснениями и без существенных осадков.
- Температура воздуха ночью -7..-9 градусов Цельсия, днем -3..-5, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС»
Ветер будет южный и юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Но днем возможны и порывы до 13 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU