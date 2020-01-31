В Екатеринбурге подсчитывают ущерб от очередной нелегальной свалки

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:10:57+03:00

В настоящее время специалистами производится расчет ущерба от повреждения зеленых насаждений Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Теперь найти организаторов помойки предстоит прокуратуре и полиции

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Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку после обнаружения нелегальной свалки на улице Сазонова. В надзорном ведомстве отметили, что на участок вывозили строительные отходы.

- В ходе выезда был зафиксирован факт размещения неустановленными лицами на вышеуказанном неразграниченном земельном участке строительных отходов, а также повреждение деревьев. В настоящее время специалистами производится расчет ущерба от повреждения зеленых насаждений, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, что весь январь власти уральской столицы занимались ликвидацией пожара на нелегальной свалке в Орджоникидзевском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU