В Екатеринбурге подсчитывают ущерб от очередной нелегальной свалки
Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку после обнаружения нелегальной свалки на улице Сазонова. В надзорном ведомстве отметили, что на участок вывозили строительные отходы.
- В ходе выезда был зафиксирован факт размещения неустановленными лицами на вышеуказанном неразграниченном земельном участке строительных отходов, а также повреждение деревьев. В настоящее время специалистами производится расчет ущерба от повреждения зеленых насаждений, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Напомним, что весь январь власти уральской столицы занимались ликвидацией пожара на нелегальной свалке в Орджоникидзевском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU