2020-01-28T17:08:39+03:00
Общество

Генпрокуратура взяла под контроль ситуацию с забастовкой водителей екатеринбургской скорой

В ней собирается принять участие около 70 шоферов
Евгений Стоянов
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Прокуратура проверит, в каких условиях работали водителиПрокуратура проверит, в каких условиях работали водителиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Генеральная прокуратура России заинтересовалась ситуацией с забастовкой водителей скорой помощи в Екатеринбурге. Как мы писали до этого, водители трех подстанций скорой помощи не довольны тем, что их собираются перевести на новую схему работы. Шоферам придется оформлять ИП, либо становиться самозанятыми. Около 70 человек с 1 февраля решили не выходить на смену. После многочисленных публикаций в СМИ, проверку начала прокуратура Екатеринбурга.

- Генеральной прокуратурой Российской Федерации прокуратуре Свердловской области поручено проверить сведения, размещенные в ряде интернет-изданий. Средства массовой информации сообщили о готовящейся забастовке водителей нескольких подстанций скорой помощи Екатеринбурга в связи с ухудшением условий труда и его оплаты, - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Особое внимание прокуроры уделят вопросам соблюдения гарантий по оплате труда для водителей, режима их работы и отдыха, а также исполнению законодательства о здравоохранении.

По результатам проверки будут приняты «исчерпывающие меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона».

ИСТОЧНИК KP.RU

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