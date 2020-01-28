Минздраву вынесли предупреждение за вторичные простыни из морга в уральской больнице

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:38:56+03:00

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Прокуратура Свердловской области проверила ЦГБ Богдановича после того, как в СМИ появилась информация об антисанитарии. Напомним, в начале декабря сотрудники больницы пожаловались на то, что для больных используются одноразовые простыни из моргов, которые просто перестирываются после трупов.

- В ходе проведенных Богдановичской городской прокуратурой проверочных мероприятий указанные факты нашли свое подтверждение, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. – Также установлено, что заработная плата работникам подлежала начислению в большом объеме с учетом положений закона о минимальном размере оплаты труда.

Чтобы исправить нарушения, прокуратура вынесла руководству ЦГБ представление, которое было рассмотрено. Но, по факту, зарплата так и не была выплачена. Поэтому к ответственности привлекли уже главврача больницы.

Помимо этого, в ходе проверки, прокуратура обнаружила, что все прачечные действительно находятся в ужасном состоянии, и вынесла в адрес Министра здравоохранения региона Цветкова представление с требованием немедленно исправить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU