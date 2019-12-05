2019-12-05T08:43:42+03:00
Общество

«На одной машине возим тряпки из-под трупов и еду для пациентов»: свердловскую больницу обвиняют в антисанитарии

В региональном Минздраве все опровергают
Мария Трапезникова
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Сотрудники больницы заявляют, что для пациентов больница использует перестиранные одноразовые простыни из морга. Фото: Екатеринна ПетроваСотрудники больницы заявляют, что для пациентов больница использует перестиранные одноразовые простыни из морга. Фото: Екатеринна Петрова
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В Свердловской области – очередной медицинский скандал. На этот раз Центральную городскую больницу Богдановича обвинили в антисанитарии. Сотрудники больницы пожаловались на то, что для больных используются те же простыни – одноразовые, которые до этого лежали в моргах. Их, вместо утилизации, перестирывают и используют повторно. Фотографии и видео опубликовала на своей странице во «Вконтакте» член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова.

- Берем из морга белье, из-под покойников. Увозим на прачку. Все это делается на одной машине – а потом на этой же машине возятся медицинские отходы: тряпки из-под трупов, зачастую кровавые. На ней же – обеды, завтраки, ужины, - рассказывает на видео сотрудник больницы Сергей Лутков.

Сотрудники больницы - об антисанитарии в больнице Богдановича.Видео: Екатерина Петрова

По его словам, никакую последующую санобработку машина не проходит – салон просто протирают тряпками в гараже.

Фото: Екатеринна Петрова

Фото: Екатеринна Петрова

- На некоторых фото видно, как сохнут простыни, подозрительно похожие на одноразовые, - пишет общественница Петрова. – Я, конечно, подняла контракт – и да, там действительно одноразовые простыни. Все абсолютно, которые закупила ЦРБ за последние полгода, одноразовые. Купили их в общем количестве 2 400 штук. Не хватило?

Как рассказала Петрова, это уже не первый случай, когда больницу Богдановича обвиняют в нарушении санитарных норм. В пресс-службе Минздрава Свердловской области опровергли всю информацию, которая распространяется в Сети.

Фото: Екатеринна Петрова

Фото: Екатеринна Петрова

- Атаки информационные на больницу длятся уже второй год. Все это не соответствует действительности. Администрация больницы уже выиграла один процесс, сейчас они снова подают в суд на ряд заявителей, - рассказал «Комсомолке» Константин Шестаков. – Больница регулярно проверяется различными инстанциями. И факты, которые вбрасываются, не подтверждаются. Но мы, по закону, сейчас должны будем еще раз проверить ситуацию в больнице.

В пресс-службе регионального Минздрава отмечают также, что одноразовые простыни, которые используются в морге, просто невозможно постирать.

- Это бумага. Ее постираешь – хлопья возьмешь. Они не стираются, они сразу выбрасываются, - добавляет Шестаков. – А та информация о том, что пациенты лежат на простынях из морга… Ну, это уже даже не смешно!

Фото: Екатеринна Петрова

Фото: Екатеринна Петрова

Напомним, что ситуация с медициной в Свердловской области очень острая. В августе все хирурги ГКБ №1 в Нижнем Тагиле хотели уволиться из-за низких зарплат и высоких нагрузок. Точно такая же картина обстояла чуть раньше в Каменске-Уральском.

А не так давно в Екатеринбурге больше сотни врачей детской больницы написали обращения к Куйвашеву – их не устраивали низкие зарплаты и плохие условия работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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