113 сотрудников областной детской больницы в Екатеринбурге пожаловались на низкую зарплату

В Областной детской клинической больнице №1 в Екатеринбурге сотрудники написали открытое письмо. В нем 113 медицинских работников пожаловались на низкую заработную плату.

«Мы не можем больше работать на полторы-две ставки, пытаясь обеспечить элементарные потребности наших семей, гробя свое здоровье, лишая себя полноценной жизни – отдыха, общения с родными и близкими, выполнения семейных и иных не связанных с работой обязанностей», – сообщается в открытом заявлении, опубликованном в Интернете.

Подписавшиеся под заявлением медики среди прочего отмечают, что в учреждении производится несправедливое распределение финансовых средств. С учетом переработки врач может получать от 40 до 55 тысяч рублей. Средний медицинский персонал от 20 до 30 тысяч.

«Данный уровень зарплат является недостойным при таком интенсивном, сложном и ответственном труде, в том числе и сверх нормы рабочего времени, – уточняется в письме. – На наш взгляд, руководство больницы злоупотребляет несовершенством законов и несправедливо распределяет заработанные трудовым коллективом учреждения средства. Заработные платы всех медиков, а не только "приближенных" должны достигать целевых цифр майских Указов при работе на одну ставку, без переработок… Руководство не стесняется обманывать своих сотрудников - было анонсировано увеличение окладов, но одновременно были уменьшены стимулирующие выплаты»

Подписи поставили 113 медработников. Фото: vk.com/medrabotnik_org

В письме также отмечается, что некоторые сотрудники больницы уже уволились, так как «не имели возможность терпеть такое положение вещей». В региональном Министерстве здравоохранения после публикации этого письма объявили о начале проверки.

– Министром здравоохранения Андреем Цветковым назначена проверка по фактам, изложенном в письме, – сообщает Константин Шестаков, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области. – С каждым подписантом будет проведена индивидуальная работа по выяснению причин недовольства. Также хотелось бы отметить, что в Минздрав Свердловской области ни разу никто из сотрудников больницы не обращался с жалобами на низкую зарплату, в том числе во время неоднократных выездов в медорганизацию министра и сотрудников Министерства.

Добавим, что в августе городская больница №1 Нижнего Тагила осталась без хирургов. Они написали заявления об увольнении, пожаловавшись на переработки и отсутствие юридической защиты.

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