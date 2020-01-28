2020-01-28T07:16:13+03:00
Общество

В Екатеринбурге приставы купили радиатор, чтобы поймать алиментщика

Мужчина задолжал больше 900 тысяч и не собирался платить
Мария Трапезникова
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Мужчина задолжал больше 900 тысяч и не собирался платитьМужчина задолжал больше 900 тысяч и не собирался платитьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель поселка Заречный Белоярского района Свердловской области задолжал двум своим маленьким дочкам больше 900 тысяч по алиментам. На повестки, которые ему присылали приставы, он никак не реагировал.

- При неоднократных выходках в адрес для фактического проживания должника и проверки его имущественного положения дверь никто не открывал, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Тогда приставы стали «шерстить» мужчину по соцсетям и выяснили, что он продает радиаторы отопления. Фотографию со страницы аккаунта они сверили с фото, которое находится в личном деле должника, черты лица были схожи. Тогда пристав представился покупателем и договорился встретиться.

- Мужчина вышел на встречу с приставами-покупателями вместе с радиатором. Батарею вернули, в итоге, обратно в квартиру, а алиметщика доставили в суд, - добавили в УФССП. – Там ему назначили обязательные работы на срок в 200 часов. Если он продолжит копить долги, на него заведут уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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