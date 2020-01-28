В Екатеринбурге приставы купили радиатор, чтобы поймать алиментщика
Житель поселка Заречный Белоярского района Свердловской области задолжал двум своим маленьким дочкам больше 900 тысяч по алиментам. На повестки, которые ему присылали приставы, он никак не реагировал.
- При неоднократных выходках в адрес для фактического проживания должника и проверки его имущественного положения дверь никто не открывал, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Тогда приставы стали «шерстить» мужчину по соцсетям и выяснили, что он продает радиаторы отопления. Фотографию со страницы аккаунта они сверили с фото, которое находится в личном деле должника, черты лица были схожи. Тогда пристав представился покупателем и договорился встретиться.
- Мужчина вышел на встречу с приставами-покупателями вместе с радиатором. Батарею вернули, в итоге, обратно в квартиру, а алиметщика доставили в суд, - добавили в УФССП. – Там ему назначили обязательные работы на срок в 200 часов. Если он продолжит копить долги, на него заведут уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU