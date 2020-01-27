2020-01-27T16:52:12+03:00
Общество

Банде «черных риэлторов», обманувшей 19 человек в Первоуральске, грозит до десяти лет лишения свободы

Они предлагали своим жертвам погасить долги по ЖКХ путем продажи жилья, а потом оставляли их и без денег, и без жилплощади
Данил СВЕЧКОВ
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Всего материалы уголовного дела составляют 41 том.Всего материалы уголовного дела составляют 41 том.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области на скамье подсудимых скоро окажется банда «черных риэлторов», состоящая из семи человек. С 2010 по 2017 год, действуя на территории Первоуральска, они совершили 17 преступлений, чем причинили ущерб 19 людям на сумму порядка 15 миллионов рублей. Руководил группой ранее судимый 60-летний мужчина.

Злоумышленники находили алкоголиков, у которых скопился большой долг за ЖКХ, входили к ним в доверие и убеждали продать свою жилплощадь. Взамен мошенники обещали погасить долги своих клиентов перед коммунальщиками, а также помочь купить другое жилье – частный дом с земельным участком. В итоге очередная жертва лишалась и жилья, и денег от продажи своей недвижимости.

- Аферистов задержали в апреле 2018 года сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью при силовой поддержке бойцов СОБР, - сообщает Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - В ходе обысков по местам жительства и работы «черных риэлторов» сыщики изъяли регистрационные документы объектов недвижимости. Проведен ряд судебных экспертиз, в том числе почерковедческих и фоноскопических. Пока шло разбирательство возмещено свыше половины причиненного людям ущерба, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 7 миллионов рублей.

Также два миллиона рублей подозреваемые погасили добровольно. Всего материалы уголовного дела составляют 41 том, отмечают в областном полицейском главке. Материалы переданы в суд. Мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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