2020-01-27T15:14:54+03:00
Происшествия

Искали больше года: пропавшего в Екатеринбурге менеджера нашли мертвым

Его тело обнаружили в Верх-Исетском районе
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: "Лиза Алерт"Фото: "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге нашли тело 28-летнего Андрея Сливницына, менеджера, пропавшего еще в 2018 году. В последний раз менеджера видели в Академическом, когда он уезжал на работу.

В Следственном комитете пояснили, что признаков криминала в смерти мужчины нет.

- Сливницын был найден с документами. На теле не обнаружено признаков криминальной смерти. Уголовное дело по статье «Убийство» было прекращено еще в декабре, - заявили в СУ СКР по Свердловской области.

Долгое время мать погибшего обвиняла в исчезновении сына жену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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