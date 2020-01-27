Искали больше года: пропавшего в Екатеринбурге менеджера нашли мертвым
Его тело обнаружили в Верх-Исетском районе
Фото: "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге нашли тело 28-летнего Андрея Сливницына, менеджера, пропавшего еще в 2018 году. В последний раз менеджера видели в Академическом, когда он уезжал на работу.
В Следственном комитете пояснили, что признаков криминала в смерти мужчины нет.
- Сливницын был найден с документами. На теле не обнаружено признаков криминальной смерти. Уголовное дело по статье «Убийство» было прекращено еще в декабре, - заявили в СУ СКР по Свердловской области.
Долгое время мать погибшего обвиняла в исчезновении сына жену.
ИСТОЧНИК KP.RU