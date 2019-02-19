После таинственного исчезновения екатеринбуржца следователи возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:25 2019-02-19T14:20:58+03:00

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Больше года в Екатеринбурге не могут найти жителя микрорайона Академический Андрея Сливницына. Менеджер пропал 13 февраля 2018 года, в 7 утра он отправился на работу, но уже в 7:40 его телефон был недоступен. Изначально розыском занималась полиция и отряд «Лиза Алерт». Через несколько дней появилась информация, что Сливницын нашелся, но, как выяснилось позже, это не так.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Сегодня стало известно, что к поискам парня подключились и следователи. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Приметы пропавшего: на вид 28-30 лет, рост 187 см, спортивного телосложения, лицо овальное, 43-й размер обуви, на спине имеется татуировка с изображением числа: «017». В день исчезновения был одет в классические синие брюки, темно-синие ботинки с красной каемкой, пуховик черного цвета с капюшоном, без головного убора.

Всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении без Андрея или об обстоятельствах его исчезновения, просят сообщить информацию по телефону: 8 (343) 261-61-02, либо по линии «02».

ИСТОЧНИК KP.RU