2020-01-27T15:13:27+03:00
Общество

В 2020 году в Екатеринбурге откроют два новых музея

Об этом на пресс-конференции рассказала министр культуры региона Светлана Учайкина
Мария Трапезникова
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В 2020 году в Екатеринбурге откроют два новых музеяВ 2020 году в Екатеринбурге откроют два новых музеяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В этом году в культурном мире Екатеринбурга грядут значительные перемены - планируется открытие двух новых музеев. Планами сегодня поделилась министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина во время пресс-конференции, посвященной Году памяти и славы.

В первую очередь, в этом году ожидается открытие «Эрмитаж-Урала», которое анонсировали еще в 2019 году. На него планируют потратить 4,2 миллиона рублей. Учайкина уточнила, что здание уже сдадут в апреле, а в ноябре планируется открытие первой экспозиции.

Второй музей, открытие которого анонсировали на текущий год, - Музей памяти Юрия Левитана, который работал в Свердловске с сентября 1941-го по март 1943 года. По радио он зачитывал сводки Советского информбюро. Его планируют открыть ко дню рождения легендарного диктора, ко 2 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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