В 2020 году в Екатеринбурге откроют два новых музея
В этом году в культурном мире Екатеринбурга грядут значительные перемены - планируется открытие двух новых музеев. Планами сегодня поделилась министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина во время пресс-конференции, посвященной Году памяти и славы.
В первую очередь, в этом году ожидается открытие «Эрмитаж-Урала», которое анонсировали еще в 2019 году. На него планируют потратить 4,2 миллиона рублей. Учайкина уточнила, что здание уже сдадут в апреле, а в ноябре планируется открытие первой экспозиции.
Второй музей, открытие которого анонсировали на текущий год, - Музей памяти Юрия Левитана, который работал в Свердловске с сентября 1941-го по март 1943 года. По радио он зачитывал сводки Советского информбюро. Его планируют открыть ко дню рождения легендарного диктора, ко 2 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU