2019-11-05T09:07:23+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который расчистит набережную для строительства «Эрмитаж-Урал»

Здание на месте будущего музея должны снести до конца года
Юлия СТАЛИНА
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Фото: проектная документацияФото: проектная документация
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Администрация Екатеринбурга решила найти компанию, которая займется расчисткой водохранилища для будущего строительства «Эрмитаж-Урал». Соответствующий лот размещён на сайте государственных закупок. Подрядчику необходимо будет снести здание по улице Вайнера, 16 «г».

Возведение культурного центра «Эрмитаж-Урал» уже идет. Музей будет стоять из двух зданий, одно из которых находится на Вайнера, 16, рядом есть еще одно, которое мешает строительству.

На сайте госзакупок указано, что подрядчик должен выполнить работы до конца декабря 2019 года. Сумма контракта 4,2 миллиона рублей.

Отметим, что сам «Эрмитаж-Урал» должны возвести в апреле 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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