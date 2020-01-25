Заняли три полосы: в центре Екатеринбурга произошла массовая авария с троллейбусом

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:51:13+03:00

На Малышева столкнулись шесть иномарок, сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД

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Сегодня днем в центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Малышева - Банковский переулок, произошло жесткое ДТП с пятью легковушками и одним троллейбусом. Авария была настолько сильная, что машины заняли три полосы на дороге, из-за чего вся улица Малышева встала в длинную пробку.

Фото: Яндекс.Карты

- Столкновение произошло примерно в 15:00, в аварию попали шесть иномарок: Opel, Renault, Toyota, Mercedes, Seat и троллейбус маршрута №7, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. - Для обследования с места аварии бригадой реанимации в горбольницу №24 увезли 51-летнюю женщину, пассажирку Renault.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

В машине Opel в момент аварии находились два маленьких ребенка, еще один - в салоне Mercedes. Они, к счастью, травм не получили, потому что были пристегнуты ремнями безопасности и находились в автокреслах.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания.

В центре Екатеринбурга массовая авария с троллейбусом.Видео: Александр/сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Кстати, эта авария произошла недалеко от того места, где летом прошлого года случилось смертельное ДТП, которое устроил Владимир Васильев. Тогда от столкновения погибли два человека, а виновник в данный момент находится в СИЗО и ждет суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU