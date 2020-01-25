На место крупного пожара в Екатеринбурге привезли химическую лабораторию
В субботу утром на Сортировке в Екатеринбурге 114 огнеборцев тушили сильный пожар, который вспыхнул в двухэтажном здании со складскими помещениями по улице Автомагистральной.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Огонь удалось локализовать только через три часа. Для этого к месту ЧП пригоняли пожарный поезд. Также пожар тушили больше ста спасателей и 36 единиц техники, сообщают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Сейчас на место ЧП привезли инженерную химическую лабораторию Специализированной пожарно-спасательной части города, чтобы замерить содержание вредных веществ в воздухе. После замеров оказалось, что допустимые показатели по предельно-допустимым нормам не нарушены.
Тушение пожара в Екатеринбурге на Сортировке.Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Свердлвоской области
ИСТОЧНИК KP.RU