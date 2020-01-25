Пригнали пожарный поезд: на Сортировке полыхает административное здание

В субботу в 7:25 на улице Автомагистральной, 39 в районе Сортировки, вспыхнуло двухэтажное административное здание со складскими помещениями. Дым от пожара видно из разных районов Екатеринбурга.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- На первом этаже здания расположены склады, огонь по предварительной версии вспыхнул на втором этаже. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: Егор Писарев/паблик "Инцидент Екатеринбург"

Для тушения огня к месту ЧП пригнали пожарный поезд. Тушение осложняется удаленностью источника воды. Для подачи воды пожарными организована магистральная линяя протяженностью 1000 метров.На месте пожара работают 26 пожарных машин и 84 спасателя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/756805" frameborder="0"></iframe> Сильный пожар на Сортировке.Видео: ГУ МЧС по Свердловской области

На месте ЧП развернули оперативный штаб пожаротушения для координации действий спасателей. Информации о пострадавших пока не поступало.