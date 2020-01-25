2020-01-25T08:51:52+03:00
Происшествия

Пригнали пожарный поезд: на Сортировке полыхает административное здание

С огнем ведут борьбу 84 спасателя
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
На месте ЧП работают 14 пожарных расчетов. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиНа месте ЧП работают 14 пожарных расчетов. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

В субботу в 7:25 на улице Автомагистральной, 39 в районе Сортировки, вспыхнуло двухэтажное административное здание со складскими помещениями. Дым от пожара видно из разных районов Екатеринбурга.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- На первом этаже здания расположены склады, огонь по предварительной версии вспыхнул на втором этаже. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: Егор Писарев/паблик "Инцидент Екатеринбург"

Фото: Егор Писарев/паблик "Инцидент Екатеринбург"

Для тушения огня к месту ЧП пригнали пожарный поезд. Тушение осложняется удаленностью источника воды. Для подачи воды пожарными организована магистральная линяя протяженностью 1000 метров.На месте пожара работают 26 пожарных машин и 84 спасателя.

Сильный пожар на Сортировке.Видео: ГУ МЧС по Свердловской области

На месте ЧП развернули оперативный штаб пожаротушения для координации действий спасателей. Информации о пострадавших пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пожарные справились с огнем на складе в Екатеринбурге
Нервы не выдержали: на Урале случайно поймали злостного неплательщика алиментов
На место крупного пожара в Екатеринбурге привезли химическую лабораторию
В Екатеринбурге по вине брата в ДТП погиб школьник
В Нижнем Тагиле закроют треть автобусных маршрутов
Главную больницу Нижнего Тагила наказали на плесень на стенах
В Екатеринбурге за 77 миллионов продают странный замок на Комсомольской
Понадобилось 10 тонн воды: в Екатеринбурге потушили пожар на огромной свалке
На Урале женщина зарезала своего любовника
В Екатеринбурге динозавр объявил войну любителям посигналить
Стала известна дата 1/4 Кубка России по футболу с участием «Урала»
Ребенок боится выходить из дома: в Екатеринбурге мошенницы проникли в квартиру к школьнику
Есть угроза выкидыша: в Екатеринбурге ученица восьмого класса забеременела от 30-летнего южанина
Сильные снегопады не повлияли на работу Свердловской магистрали
В Кольцово появился еще один пункт проката машин
Экс-замглавы СК по Свердловской области оставили под домашним арестом
В мэрию Екатеринбурга пожаловались 80 родителей будущих первоклашек
Следователи разбираются с экстренно севшим в Кольцово лайнером «Уральских авиалиний»
Несколько километров по обочине и в темноте: в уральском поселке дети добираются до школы пешком
В одной руке шланг, во второй - телефон: уральские спасатели взорвали Instagram после сторис с места пожара
В Екатеринбурге ГИБДД запретила водителям ездить по трамвайным путям
В Екатеринбурге нашли голого трехлетнего малыша
Прогулка слонов в Екатеринбурге завершилась у «Галамарта»
Певица из Екатеринбурга сняла мини-фильм о том, как протаранила стену мексиканской закусочной в США
ЕВРАЗ направил 500 тысяч рублей на модернизацию кабинета химии в горно-металлургической школе Нижнего Тагила
Уральские хирурги впервые провели операцию на сердце через небольшое рассечение грудины
В Екатеринбурге лжеврач выписывал поддельные рецепты на психотропные вещества
В Пионерском откроется школа, построенная по проекту «Группы ЛСР»