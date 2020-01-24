Есть угроза выкидыша: в Екатеринбурге ученица восьмого класса забеременела от 30-летнего южанина

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:29:13+03:00

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В Екатеринбурге ученица восьмого класса забеременела от 30-летнего южанина. Как сообщает издание «Лампа», спустя два месяца девочка стала жаловаться на самочувствие и пошла к врачу, где ей сообщили о беременности и об угрозе выкидыша. От медиков о несовершеннолетней роженице узнали в полиции, а потом и в Следственном комитете.

- Возбуждено уголовное дело части первой статьи 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Мужчина находится под подпиской о невыезде, - отметил источник «КП» в силовых структурах.

Напомним, что в Среднеуральске девочка родила в 13 лет, а после стала самой популярной в стране несовершеннолетней мамочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU