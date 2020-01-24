2020-01-24T15:05:24+03:00
Общество

В Кольцово появился еще один пункт проката машин

В нем можно арендовать автомобили марок Nissan и Hyundai
Мария Трапезникова
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В Кольцово появился еще один пункт проката машинВ Кольцово появился еще один пункт проката машинФото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту Кольцово открылся еще один пункт проката автомобилей - от компании «Аренда Авто». У нее можно арендовать машины марок Nissan и Hyundai.

- Все они не старше двух лет и оборудованы всем необходимым для долгой и беспроблемной эксплуатации. Всем пассажирам бонусом оказывается круглосуточная техподдержка специалистов компании, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Сейчас в Кольцово есть два пункта проката - компаний RentMotors и AVIS. А еще для всех прилетающих доступен сервис каршеринга - аренды автомобиля с поминутной оплатой. Кстати, это не первое изменение в аэропорту. Не так давно там открыли специальные комнаты для курения, по два на каждый терминал. Они оборудованы вытяжкой и пепельницей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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