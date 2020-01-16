В аэропорту Кольцово открылись комнаты для курения

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:51:17+03:00

Курилка есть в каждом из залов ожидания Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В аэропорту Кольцово открылись курительные комнаты. Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, мест для курения выделили по два на каждый из терминалов.

- Открытие мест для курения в Кольцово стало возможным после вступлению в силу изменений в Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», предусматривающих возможность установки подобного оборудования в аэропортах, - сообщили в пресс-службе Кольцово.

Комнаты для курения находятся в залах ожидания, а также в двух бизнес-залах «Изумруд» и «Топаз». Они оборудованы вытяжкой и пепельницами.

ИСТОЧНИК KP.RU