Побывали в изоляторе и пообщались с криминалистами: в Екатеринбурге полиция продолжает акцию «Студенческий десант»
В Екатеринбурге полицейские провели акцию «Студенческий десант» для студентов Уральского государственного педагогического университета. Эта акция является всероссийской.
23 января группа студентов «педа» посетила изолятор временного содержания для подозреваемых и обвиняемых. Также ребята побывали в екатеринбургском музее УМВД.
- Заместитель начальника изолятора подполковник полиции Мехти Абдуллаев рассказал ребятам о нюансах работы учреждения и провел небольшую экскурсию. Студенты смогли увидеть дежурную часть, прогулочные дворы и даже побывать в настоящей камере, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Учащиеся узнали об истории свердловской милиции. Фото: УМВД по Екатеринбургу
На экспозиции музея УМВД студентам показали витрины с образцами форменной одежды, коллекции погон, средства связи, первые приборы и устройства экспертов-криминалистов.
Студентам показали форму милиционеров. Фото: УМВД по Екатеринбургу
В полиции уточнили, что самое большое внимание студентов привлекла коллекция холодного и огнестрельного оружия.
Наибольшее внимание привлекли образцы оружия
- Ребята с неподдельным интересом расспрашивали экскурсовода про подробности громких уголовных дел в советском Свердловске, - уточнили в полиции.
Силовики рассказали студентам об условиях службы в органов внутренних дел. После этого некоторые из студентов всерьез начали интересоваться поступлением в ряды МВД России.
Накануне – 22 января, также в ходе акции «Студенческий десант», студенты второго курса УрГПУ смогли понаблюдать за работой экспертов-криминалистов.
- О своей работе гостям рассказали начальник отделения ЭКО (экспертно-криминалистического отдела. – Прим. ред.) капитан полиции Анастасия Топилина и эксперт ЭКО старший лейтенант Анна Наумова. Криминалисты объяснили студентам, какие задачи стоят перед их службой, а также продемонстрировали некоторые методы обнаружения и изъятия следов на месте преступления, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
У студентов сняли отпечатки пальцев
После того, как из криминалистического чемодана достали технику, все желающие смогли пройти процедуру дактилоскопирования и получить на память отпечатки своих пальцев.
Студенты задавали вопросы сотрудницам ЭКО, пытаясь вникнуть в сферу сложных экспертных исследований.
- «Студенческий десант» показал активный интерес молодежи к работе правоохранительных органов. Многие из участников акции собираются в дальнейшем связать свою судьбу с этой сферой профессиональной деятельности, - подытожили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
По завершении криминалистического мастер-класса студенты также смогли осмотреть экспозицию музея УМВД.
До этого мы рассказывали, на что ориентирована акция «Студенческий десант». В частности, она направлена на ознакомление молодежи с работой полиции и повышение уровня открытости органов внутренних дел. 20 января в рамках акции состоялась товарищеская игра по волейболу, в которой приняли участие курсанты Уральского юридического института МВД России, а также ветераны и сотрудники городского управления.
ИСТОЧНИК KP.RU