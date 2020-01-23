2020-01-23T16:27:52+03:00
Общество

Побывали в изоляторе и пообщались с криминалистами: в Екатеринбурге полиция продолжает акцию «Студенческий десант»

На этот раз о работе полиции рассказывали студентам Педуниверситета
Евгений Стоянов
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Студентам показали, где содержатся подозреваемые. Фото: УМВД по ЕкатеринбургуСтудентам показали, где содержатся подозреваемые. Фото: УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге полицейские провели акцию «Студенческий десант» для студентов Уральского государственного педагогического университета. Эта акция является всероссийской.

23 января группа студентов «педа» посетила изолятор временного содержания для подозреваемых и обвиняемых. Также ребята побывали в екатеринбургском музее УМВД.

- Заместитель начальника изолятора подполковник полиции Мехти Абдуллаев рассказал ребятам о нюансах работы учреждения и провел небольшую экскурсию. Студенты смогли увидеть дежурную часть, прогулочные дворы и даже побывать в настоящей камере, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Учащиеся узнали об истории свердловской милиции. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Учащиеся узнали об истории свердловской милиции. Фото: УМВД по Екатеринбургу

На экспозиции музея УМВД студентам показали витрины с образцами форменной одежды, коллекции погон, средства связи, первые приборы и устройства экспертов-криминалистов.

Студентам показали форму милиционеров. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Студентам показали форму милиционеров. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В полиции уточнили, что самое большое внимание студентов привлекла коллекция холодного и огнестрельного оружия.

Наибольшее внимание привлекли образцы оружия

Наибольшее внимание привлекли образцы оружия

- Ребята с неподдельным интересом расспрашивали экскурсовода про подробности громких уголовных дел в советском Свердловске, - уточнили в полиции.

Силовики рассказали студентам об условиях службы в органов внутренних дел. После этого некоторые из студентов всерьез начали интересоваться поступлением в ряды МВД России.

Накануне – 22 января, также в ходе акции «Студенческий десант», студенты второго курса УрГПУ смогли понаблюдать за работой экспертов-криминалистов.

- О своей работе гостям рассказали начальник отделения ЭКО (экспертно-криминалистического отдела. – Прим. ред.) капитан полиции Анастасия Топилина и эксперт ЭКО старший лейтенант Анна Наумова. Криминалисты объяснили студентам, какие задачи стоят перед их службой, а также продемонстрировали некоторые методы обнаружения и изъятия следов на месте преступления, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

У студентов сняли отпечатки пальцев

У студентов сняли отпечатки пальцев

После того, как из криминалистического чемодана достали технику, все желающие смогли пройти процедуру дактилоскопирования и получить на память отпечатки своих пальцев.

Студенты задавали вопросы сотрудницам ЭКО, пытаясь вникнуть в сферу сложных экспертных исследований.

- «Студенческий десант» показал активный интерес молодежи к работе правоохранительных органов. Многие из участников акции собираются в дальнейшем связать свою судьбу с этой сферой профессиональной деятельности, - подытожили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

По завершении криминалистического мастер-класса студенты также смогли осмотреть экспозицию музея УМВД.

До этого мы рассказывали, на что ориентирована акция «Студенческий десант». В частности, она направлена на ознакомление молодежи с работой полиции и повышение уровня открытости органов внутренних дел. 20 января в рамках акции состоялась товарищеская игра по волейболу, в которой приняли участие курсанты Уральского юридического института МВД России, а также ветераны и сотрудники городского управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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