2020-01-21T11:21:25+03:00
Спорт

Молодость превзошла опыт: ветераны УМВД по Екатеринбургу не смогли одолеть студентов в ходе волейбольного матча

Команды уже договорились о матче-реванше
Евгений Стоянов
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Встреча прошла 20 января. Фото: УМВД по ЕкатеринбургуВстреча прошла 20 января. Фото: УМВД по Екатеринбургу
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Екатеринбургские полицейские приняли участие во всероссийской акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества. В ходе акции учащиеся вузов и техникумов будут посещать различные подразделения ОВД, чтобы знакомиться с работой силовиков. Также полиция считает, что это неплохая профилактика преступности в студенческой среде. Силовики, в свою очередь, сыграли в волейбол со студентами.

- 20 января в спортивном комплексе УМВД России по Екатеринбургу состоялась товарищеская игра по волейболу, в которой приняли участие курсанты Уральского юридического института МВД России, а также ветераны и сотрудники городского Управления. Судейство осуществлял полковник внутренней службы в отставке Илья Пискун, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Игра велась до трех побед. Первоначально лидерство взяли ветераны, сумевшие провести две победных партии. Но в ходе упорной борьбы молодым оппонентам все-таки удалось переломить ход встречи. В итоге курсанты побели в трех сопротивление в трех партиях из пяти.

- Спортивный вечер прошел в атмосфере дружественного противоборства и спортивного азарта. По окончании соревнования победителей поздравил начальник штаба УМВД полковник внутренней службы Андрей Гвоздиков, - уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

После встречи команды поблагодарили друг друга за игру и договорились о проведении матча-реванша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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