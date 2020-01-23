2020-01-23T10:47:34+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге продлили арест отцу-сектанту, обвиняемому в смерти 9-летнего сына

Мальчик погиб, когда сектанты «изгоняли бесов» из него
Данил СВЕЧКОВ
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Ивана Казанцева оставили в СИЗО еще на два месяца.Ивана Казанцева оставили в СИЗО еще на два месяца.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сегодня решался вопрос об изменении меры пресечения отцу 9-летнего мальчика из Белоруссии, тело которого было найдено в одном из парков города в ноябре. По версии следствия, Иван Казанцев с супругой входил в секту «ученики Иисуса Христа», которой руководила Земфира Гайнуллина. Ребенок погиб, когда сектанты решили «изгнать бесов» из него. Мальчика избивали плетками, а чтобы криков не услышали соседи, заткнули ему рот кляпом, из-за чего ребенок задохнулся.

Ивана Казанцева и Земфиру Гайнуллину тогда отправили под арест до 26 января. Сегодня авдокат Казанцева просила судью изменить меру пресечения и отправить отца мальчика под домашний арест. В итоге судья решил:

- Оставить под арестом в СИЗО сроком до 27 мая.

После него в зал суда завели Земфиру Гайнуллину, чтобы решить вопрос о продлении ареста для нее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Екатеринбурге продлили арест отцу-сектанту, обвиняемому в смерти 9-летнего сына
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