2020-01-23T09:57:02+03:00
Происшествия

На Урале завершилось расследование аварии с участием екатеринбуржцев и бывшего Челябинского вице-губернатора

Одна из пострадавших провела в коме несколько месяцев [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
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Компания возвращалась домой с озера, когда в них врезался автомобиль Косилова. Фото: очевидцы аварииКомпания возвращалась домой с озера, когда в них врезался автомобиль Косилова. Фото: очевидцы аварии
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В Челябинской области завершилось расследование резонансного ДТП с участием бывшего вице-губернатора региона Андрея Косилова. В середине прошлого лета владелец Среднеуральской птицефабрики стал виновником лобового столкновения на 18-м километре трассы Байрамгулово — Новоандреевка, в результате которого пострадала компания из Екатеринбурга.

Наиболее тяжелые травмы получила 19-летняя Анастасия Вяткина, девушка провела в коме несколько месяцев.

- Уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, - рассказала «КП-Екатеринбург» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

С внедорожника бывшего вице-губернатора скручивают номера.Видео: читатели "КП-Екатеринбург"

Добавим, что молодой человек Анастасии отделался травмой ноги. А водитель Lada Никита сначала лечился в Челябинской области, но позже вернулся в Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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