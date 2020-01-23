На Урале завершилось расследование аварии с участием екатеринбуржцев и бывшего Челябинского вице-губернатора
В Челябинской области завершилось расследование резонансного ДТП с участием бывшего вице-губернатора региона Андрея Косилова. В середине прошлого лета владелец Среднеуральской птицефабрики стал виновником лобового столкновения на 18-м километре трассы Байрамгулово — Новоандреевка, в результате которого пострадала компания из Екатеринбурга.
Наиболее тяжелые травмы получила 19-летняя Анастасия Вяткина, девушка провела в коме несколько месяцев.
- Уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, - рассказала «КП-Екатеринбург» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
С внедорожника бывшего вице-губернатора скручивают номера.Видео: читатели "КП-Екатеринбург"
Добавим, что молодой человек Анастасии отделался травмой ноги. А водитель Lada Никита сначала лечился в Челябинской области, но позже вернулся в Екатеринбург.
ИСТОЧНИК KP.RU