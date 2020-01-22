В Екатеринбурге нашли погибшим пропавшего в пятницу Сергея Боброва

22 Янв. 2020 2020-01-22T19:18:24+03:00

Мужчина поехал на обследование в онкоцентр и пропал

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В Екатеринбурге нашли погибшим 64-летнего Боброва Сергея Викторовича, пропавшего в пятницу. Информацию об этом подтвердили волонтеры ПСО «Провыв», занимающиеся его поисками.

17 января мужчина вместе с супругой пошел в Свердловский областной онкологический диспансер, который находится в микрорайоне Широкая Речка, и пропал. Последний раз его видели на остановке «Онкоцентр».

По данным волонтеров, Сергей нуждался в медицинской помощи. Следственный комитет проводит проверку. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера.

ИСТОЧНИК KP.RU