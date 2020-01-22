В Екатеринбурге нашли погибшим пропавшего в пятницу Сергея Боброва
Мужчина поехал на обследование в онкоцентр и пропал
Фото: ПСО Прорыв
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге нашли погибшим 64-летнего Боброва Сергея Викторовича, пропавшего в пятницу. Информацию об этом подтвердили волонтеры ПСО «Провыв», занимающиеся его поисками.
17 января мужчина вместе с супругой пошел в Свердловский областной онкологический диспансер, который находится в микрорайоне Широкая Речка, и пропал. Последний раз его видели на остановке «Онкоцентр».
По данным волонтеров, Сергей нуждался в медицинской помощи. Следственный комитет проводит проверку. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера.
ИСТОЧНИК KP.RU