2020-01-22T19:18:24+03:00
Общество

В Екатеринбурге нашли погибшим пропавшего в пятницу Сергея Боброва

Мужчина поехал на обследование в онкоцентр и пропал
Алина СУРИНА
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Фото: ПСО ПрорывФото: ПСО Прорыв
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В Екатеринбурге нашли погибшим 64-летнего Боброва Сергея Викторовича, пропавшего в пятницу. Информацию об этом подтвердили волонтеры ПСО «Провыв», занимающиеся его поисками.

17 января мужчина вместе с супругой пошел в Свердловский областной онкологический диспансер, который находится в микрорайоне Широкая Речка, и пропал. Последний раз его видели на остановке «Онкоцентр».

По данным волонтеров, Сергей нуждался в медицинской помощи. Следственный комитет проводит проверку. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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