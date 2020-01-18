Пошел в онкоцентр и пропал: в Екатеринбурге ищут мужчину во всем черном
В Екатеринбурге волонтеры разыскивают 64-летнего Боброва Сергея Викторовича. 17 января мужчина вместе с супругой пошел в Свердловский областной онкологический диспансер, который находится в микрорайоне Широкая Речка, и пропал. Последний раз его видели на остановке «Онкоцентр». Ориентировки разослал ПСО «Прорыв».
Фото: ПСО "Прорыв"
Приметы: рост 160-165 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы с сединой и голубые глаза.
На момент пропажи был одет в черную кожаную куртку, черную шерстяную шапку, черные брюки и черные ботинки.
Сергею Викторовичу необходима медицинская помощь. Если вы вдруг видели его где-то или знаете, где он может находиться, сообщите по телефону: 8 (900) 044-02-20 (Наталья, руководитель ПСО «Прорыв»).
ИСТОЧНИК KP.RU