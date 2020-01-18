2020-01-18T09:34:11+03:00
Общество

Пошел в онкоцентр и пропал: в Екатеринбурге ищут мужчину во всем черном

Последний раз Сергея Боброва видели на Широкой Речке
Мария Трапезникова
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Фото: ПСО "Прорыв"Фото: ПСО "Прорыв"
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В Екатеринбурге волонтеры разыскивают 64-летнего Боброва Сергея Викторовича. 17 января мужчина вместе с супругой пошел в Свердловский областной онкологический диспансер, который находится в микрорайоне Широкая Речка, и пропал. Последний раз его видели на остановке «Онкоцентр». Ориентировки разослал ПСО «Прорыв».

Фото: ПСО "Прорыв"

Фото: ПСО "Прорыв"

Приметы: рост 160-165 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы с сединой и голубые глаза.

На момент пропажи был одет в черную кожаную куртку, черную шерстяную шапку, черные брюки и черные ботинки.

Сергею Викторовичу необходима медицинская помощь. Если вы вдруг видели его где-то или знаете, где он может находиться, сообщите по телефону: 8 (900) 044-02-20 (Наталья, руководитель ПСО «Прорыв»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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