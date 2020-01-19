«Она даже не была обручена»: глава диаспоры прокомментировал смерть 16-летней екатеринбурженки после знакомства с женихом
Тема самоубийства 16-летней екатеринбурженки Тамары стала одной из главных на повестке уходящей недели. По словам близких подруг, девушка решила покончить с собой из-за принудительного замужества. Суженым должен был стать житель Омска, к которому незадолго до смерти Тамару возили на смотрины родители.
- Я до сих пор в шоке. Я думаю это все сон. У нас большое горе. Такого не должно было быть! – рассказала «КП» мать Тамары. - В прессе пишут много вранья. Она была согласна выйти замуж!
На фото Тамара с мужчиной, к которому ее возили на смотрины. Фото: друзья погибшей
По словам главы диаспоры езидов в Свердловской области Георгия Асоева, девушку не принуждали к браку.
- Все эти разговоры про замужество – полная чушь! Она даже не была обручена с ним, о какой свадьбе может быть речь?! К тому же мы не выдаем детей замуж против их воли, - сказал в разговоре с «КП» Асоев.
Отметим, что после смерти девушки следователи СКР завели бесфигурантное дело по статье «Доведение до самоубийства».
ИСТОЧНИК KP.RU