2020-01-19T14:58:02+03:00
Происшествия

«Она даже не была обручена»: глава диаспоры прокомментировал смерть 16-летней екатеринбурженки после знакомства с женихом

По словам Георгия Асоева, девочку не выдавали насильно замуж
Олег ГАЛИМОВ
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В прошлом году Тамара окончила 9 класс, а ее уже хотели выдать замуж. Фото: друзья погибшейВ прошлом году Тамара окончила 9 класс, а ее уже хотели выдать замуж. Фото: друзья погибшей
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Тема самоубийства 16-летней екатеринбурженки Тамары стала одной из главных на повестке уходящей недели. По словам близких подруг, девушка решила покончить с собой из-за принудительного замужества. Суженым должен был стать житель Омска, к которому незадолго до смерти Тамару возили на смотрины родители.

- Я до сих пор в шоке. Я думаю это все сон. У нас большое горе. Такого не должно было быть! – рассказала «КП» мать Тамары. - В прессе пишут много вранья. Она была согласна выйти замуж!

На фото Тамара с мужчиной, к которому ее возили на смотрины. Фото: друзья погибшей

На фото Тамара с мужчиной, к которому ее возили на смотрины. Фото: друзья погибшей

По словам главы диаспоры езидов в Свердловской области Георгия Асоева, девушку не принуждали к браку.

- Все эти разговоры про замужество – полная чушь! Она даже не была обручена с ним, о какой свадьбе может быть речь?! К тому же мы не выдаем детей замуж против их воли, - сказал в разговоре с «КП» Асоев.

Отметим, что после смерти девушки следователи СКР завели бесфигурантное дело по статье «Доведение до самоубийства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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