«Для меня это сон»: мама уральской школьницы, которая наложила на себя руки перед свадьбой, рассказала о женихе дочери

Корреспонденту «КП-Екатеринбург» удалось поговорить с мамой 16-летней девушки, покончившей жизнь самоубийством накануне свадьбы. Убитая горем женщина рассказала о дочери, а также о деталях расследования уголовного дела.

Напомним, 10 января рядом с высоткой на улице Старых Большевиков прохожие нашли тело девушки. Погибшей оказалась 16-летняя екатеринбурженка по имени Тамара. По национальности девушка езидка. Тамара закончила девятый класс, но дальше учиться не пошла. Незадолго до гибели она вместе с семьей съездила в Омск, где живет парень, за которого она должна была выйти замуж. После возвращения из поездки Тамара покончила с собой. Первоначально следствие не увидело в произошедшем криминала. Но, позже силовики завели дело по статье «Доведение до самоубийства».

- Я до сих пор в шоке. Я думаю это все сон. У нас большое горе. Такого не должно было быть! – с болью в голосе говорит женщина.

Следователи не говорят ей подробности расследования.

- Они забрали ее телефон. Проверяют... Нам толком ничего не рассказывают. В прессе пишут много вранья. Она была согласна выйти замуж, - рассказывает мама погибшей девушки.

Также женщина посетовала, что ряд СМИ написал недостоверную информацию по поводу возраста парня, который должен был стать мужем Тамары.

- Он ее старше примерно на шесть лет. Живет в Омске. По национальности он тоже езид, - уточнила женщина.

Тело девушки нашли рядом с домом, где они жилаФото: Евгений Стоянов

Тамара жила с родителями в новом доме на Эльмаше. Соседи отзываются о девушке и ее семье очень положительно.

- Часто видела эту девушку в нашем доме. У нее был старший брат (взрослый) и другой, совсем маленький. Девушка часто с ним гуляла. Как-то ехала с ней в лифте и спросила: сколько ему лет? Девушка ответила, что мальчику три года. Она всегда была очень приветливая, - рассказывает соседка погибшей девушки по имени Анна.

Еще один жилец высотки на Старых Большевиков рассказал, что поминки погибшей девушки длились несколько дней. Приезжало много ее родственников.

По данным «КП» уголовное дело по поводу доведения девушки до суицида пока безфигурантное. Источник, знакомый с ходом расследования, уточнил: силовики не считают, что к смерти Тамары могли быть причастны так называемые «группы смерти». Осенью мы рассказывали о самоубийстве 16-летней екатеринбурженки. В том случае к ее смерти оказались причастны именно такие сообщества в соцсетях.