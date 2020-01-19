2020-01-19T08:57:14+03:00
Происшествия

Погубил себя и пассажирку: на Урале водитель легковушки влетел под фуру

По предварительной версии, мужчина не справился с управлением. Он и его пассажирка скончались на месте
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
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В Свердловской области выясняются обстоятельства смертельной аварии на 45 километре трассы Нижние СергиМихайловск – Арти. По данным областного УГИБДД, водитель Lada Kalina, двигаясь со стороны Михайловска, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где легковушка столнулась с фурой Iveko.

Сейчас полицейские устанавливают личности погибших. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сейчас полицейские устанавливают личности погибших. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- В результате столкновения водитель и пассажирка Lada Kalina скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи, - пояснили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, выбирать скоростной режим с учетом погодных и дорожных условий, избегать резкого маневрирования и торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков.

Добавим, что за сутки до этого под Артемовским насмерть сбили женщину, которую посреди трассы выкинул из такси муж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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