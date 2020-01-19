Погубил себя и пассажирку: на Урале водитель легковушки влетел под фуру
В Свердловской области выясняются обстоятельства смертельной аварии на 45 километре трассы Нижние Серги — Михайловск – Арти. По данным областного УГИБДД, водитель Lada Kalina, двигаясь со стороны Михайловска, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где легковушка столнулась с фурой Iveko.
Сейчас полицейские устанавливают личности погибших. Фото: УГИБДД по Свердловской области
- В результате столкновения водитель и пассажирка Lada Kalina скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи, - пояснили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, выбирать скоростной режим с учетом погодных и дорожных условий, избегать резкого маневрирования и торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков.
Добавим, что за сутки до этого под Артемовским насмерть сбили женщину, которую посреди трассы выкинул из такси муж.
ИСТОЧНИК KP.RU