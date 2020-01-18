Поссорился и высадил посреди дороги: на свердловской трассе в ДТП погибла женщина, которую из такси выкинул муж

Накануне вечером, 17 января, около 19:30 на трассе Невьянск - Реж - Артемовский - Килачевское произошло страшное ДТП, в котором погибла женщина. Она стояла посреди проезжей части, потому что незадолго до этого ее гражданский муж, с которым они ехали в такси, высадил ее прямо посреди трассы. Они сильно поссорились.

- Со слов водителя такси, сожитель решил оставить свою девушку прямо на дороге, не доезжая до места назначения. Женщина оказалась одна на улице, в полной темноте, а машина поехала дальше, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Но проехав 100 метров, водитель через стекло заднего вида заметил, что там, где они высадили женщину, уже стоит другая машина - со включенной «аварийкой». Мужчины подумали, что девушка поймала «попутку», чтобы добраться до дома. Однако, когда вернулись, увидели, что она лежит на земле.

- На женщину наехал автомобиль Fiat, который двигался в сторону Артемовского. Она скончалась на месте происшествия, еще до приезда «скорой», - добавили в ГИБДД. - На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД по Режевскому району. Сейчас инспекторы проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

Госавтоинспекция еще раз напоминает, как важно соблюдать ПДД и не находиться на проезжей части в темное время суток без светоотражающих элементов. Поскольку именно они снижают риск несчастного случая в 6,5 раза.

- Благодаря им водитель может увидеть пешехода заранее, когда ситуация еще не является критичной, и принять необходимые меры, чтобы избежать наезда, - добавили в ГИБДД. - В темное время суток водитель, использующий ближний свет фар, увидит человека без светоотражающих элементов на одежде только с расстояния в 30-50 метров. А при наличии - до 150-400.