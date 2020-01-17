Уральский боец Петр Ян станет официальным комментатором боя Конора МакГрегора и Дональда Серроне

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:59:36+03:00

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Боец екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» будет в прямом эфире комментировать поединок между ирландцем Конором МакГрегором и американцем Дональдом Серроне, который состоится в эти выходные в Лас-Вегасе.

- Пятираундовый бой возглавит шоу UFC 246, а сами бойцы гарантировано получат семь миллионов долларов на двоих, - напоминает пресс-служба команды «Архангел Михаил».

Вместе с Петром в эфире будут работать Александр Садоков и Григорий Стангрит. Шоу покажут в воскресенье на канале «РЕН ТВ». Начало шоу - в 8:20 по уральскому времени.

Кроме главного события турнира Петр Ян отработает в качестве комментатора еще один бой. Боец будет комментировать поединок бывшего одноклубника - бойца Алексея Олейника, который весной 2019 покинул команду «Архангел Михаил».

В настоящий момент Петр Ян занимает третью строчку в рейтинге UFC легчайшего веса и уже в этом году может провести бой за титул чемпиона промоушена. Уральский боец существенно поднялся в мировом рейтинге после победы над американским спортсменом Джимми Ривьерой.

ИСТОЧНИК KP.RU