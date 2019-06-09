2019-06-09T10:27:37+03:00
Спорт

Уральский боец Петр Ян одержал победу над американцем в UFC

Это была уже пятая победа Яна на турнире
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: личный архив Петра ЯнаФото: личный архив Петра Яна
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Уральский боец Петр Ян одержал уверенную победу над американцем Джимми Ривьерой на турнире UFC 238. Соревнования прямо сейчас проходят в Чикаго. Турнир проходил в три раунда: первый практически полностью прошел в стойке, во втором отрезке Ривьера пошел вперед и начал атаковать, а в третьем - уже Ян стал более уверенным и начал навязывать свой бой.

В итоге поединок прошел всю дистанцию и выбор победителя остался за судьями, которые единогласно отдали победу Петру Яну.

- Я очень счастлив быть здесь, и я бы хотел, чтобы мой следующий бой титульным. Ривьера - очень крепкий парень, но я шел вперед и делал свою работу несмотря ни на что. Хочу сказать спасибо моей команде “Архангел Михаил” и тем, кто сегодня был в моем углу, - обратился с благодарностью Петр Ян после боя.

Также он подчеркнул, что готов к титульному бою.

Напомним, 25-летний боец Петр Ян переехал в Екатеринбург после победы над южнокорейским бойцом Чжин Су Суном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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