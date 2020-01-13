Обещают миллион: на Урале полиция объявила награду за «голову» убийцы женщины и ее дочки

13 Янв. 2020 2020-01-13T18:28:55+03:00

Изменить размер текста: A A

На Урале полиция объявила награду за «голову» убийцы женщины и ее дочки. 20 октября 2018 года мужчина ворвался в дом на проспекте Ленинградский в Нижнем Тагиле и жестоко расправился с находившейся в квартире 36-летней женщиной и 12-летней девочкой. Как рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, мужчина, уходя из квартиры прихватил с собой ноутбук «Lenovo G-580» в корпусе чёрного цвета и планшет «Samsung SM-T210» в корпусе белого цвета, в розовом чехле.

- В материалах дела уже имеются определенные положительные наработки, но считать его раскрытым пока преждевременно. Тому, кто предоставит информацию, которая поможет задержать вора и душегуба, гарантируется конфиденциальность и вознаграждение в размере одного миллиона рублей, - рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По материалам дела, к убийству может быть причастен 30-35-летний мужчина славянской внешности среднего телосложения. Рост подозреваемого около 170 сантиметров, лицо вытянутое - овальное. Мужчина был одет в тёмную куртку и белую вязаную шапку. На руке у предполагаемого убийцы татуировка в виде восходящего солнца.

Чтобы сообщить информацию, которая сможет помочь в поисках преступника позвоните по круглосуточному телефону доверия 8(343) 358-71-61.

ИСТОЧНИК KP.RU