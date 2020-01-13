На Урале грузовик влетел в газопровод: «голубого топлива» лишились 450 человек

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:10:49+03:00

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В понедельник, 13 января в 11:30, в поселке Арти Свердловской области, мужчина за рулем грузовика врезался в газопровод 159 мм у дома №2 по улице Свердлова.

В результате повреждения газопровода без газа остались 450 человек, проживающие в 144 частных домах.

Теплоснабжение в домах в результате ЧП не нарушено, а социально-значимые объекты в зону заключения не попали.

Сейчас на месте работает бригада ремонтников из семи человек и пять единиц техники. Возобновить подачу газа жителям поселка планируется 15 января, сообщает пресс-службе МЧС по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU