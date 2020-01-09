9 Янв. 2020 2020-01-09T20:07:31+03:00

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Полицейские задержали подозреваемого в поджоге дома в поселке Ис. Страшный пожар оставил без жилья 60 человек - здание выгорело полностью. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, в поджоге подозревают местного жителя 1989 года рождения. Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за убийство.

- Из мест лишения свободы он вышел незадолго до этого ЧП. Представители МВД возбудили и расследуют по этому факту уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение или уничтожение имущества»). По предварительным данным, мотивом поступка, в результате которого только чудом удалось избежать жертв, послужило банальное хулиганство, - рассказал Валерии Горелых.

В декабре обвиняемого в поджоге мужчину на два месяца заключили под стражу. Напомним, двухэтажный жилой дом в поселке Ис загорелся ночью 23 ноября. Пожарные выводили людей из полыхающего здания в спасательных масках. К счастью, в пожаре никто не погиб.

Добавим, по поручению губернатора для погорельцев выделили 32 миллиона на покупку квартир. А школьникам - детям из семей погорельцев, подарили безлимитные абонементы на аттракционы на «ЭкспоЕлке».

ИСТОЧНИК KP.RU