2019-11-29T17:17:40+03:00
Общество

Губернатор поручил выделить 32 миллиона из бюджета области для погорельцев поселка Ис

На эти деньги уральцам, оставшимся без крыши над головой, купят квартиры
Алина СУРИНА
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Фото: Правительство Свердловской областиФото: Правительство Свердловской области
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Губернатор поручил выделить 32 миллиона из бюджета области для погорельцев поселка Ис. На эти деньги 45-ти уральцам, оставшимся без крыши над головой, купят квартиры. О выделении дополнительных средств Евгения Куйвашева попросил глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасенок на встрече губернатора с жильцами сгоревшего дома.

- Мы, со своей стороны, направим в муниципалитет необходимую сумму. Вам только нужно будет набраться терпения на время оформления договоров купли-продажи. Деньги на приобретение жилья мы выделим все до копейки, - сказал Евгений Куйвашев.

Фото: МЧС Свердловской области

Фото: МЧС Свердловской области

Напомним, двухэтажный дом в Исе сгорел неделю назад. Здание, в котором находилось 29 квартир, полностью выгорело. Администрация поселка выделяла погорельцам пункт временного размещения в местной школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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