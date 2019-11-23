«Выводили в спасательных масках и по автолестницам»: на Урале из-за крупного пожара 45 человек остались без дома

Из-за крупного пожара в поселке Ис под Нижней Турой 45 человек остались без крыши над головой. Два человека сейчас находятся в больнице.

Пожарным пришлось экстренно выводить жильцов из полыхающего двухэтажного барака по адресу Ленина,120.

Как рассказывают в свердловском ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 21:04. Огнем оказалось охвачено пространство в 600 квадратных метров. В МЧС уточнили, что всего в доме 27 квартир.

В тушении были задействованы 29 человек. Фото: ГУ МЧС

После начала пожара многие жильцы успели выбежать из горящей двухэтажки, но это удалось не всем.

- Из горящего дома огнеборцы спасли 8 человек, из них 4 человека были выведены в спасательных масках дыхательных устройств по внутренним лестничным маршам, ещё 4 спасены по пожарной автолестнице со 2-го этажа, - рассказывают в ГУ МЧС по Свердловкой области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/745561" frameborder="0"></iframe> Пожар в поселке Ис.Из-за крупного пожара в поселке Ис под Нижней Турой 45 человек остались без крыши над головойГУ МЧС по Свердловской области

С открытым огнем пожарным удалось справиться только в 03:22. К счастью, никто не погиб. В больницу отвезли 6 человек, двоих из них пришлось госпитализировать.

В тушении крупного пожара принимали участие 29 сотрудников МЧС. Также в спасатели задействовали 12 пожарных машин.

Дом полностью выгорел. Фото: ГУ МЧС

Администрация поселка подготовила пункт временного размещения для погорельцев. Он находится в местной школе. Правда, в МЧС рассказали, что все погорельцы пока разместились у родственников. 23 ноября местная администрация проведет собрание. На нем будут решать, где размещать погорельцев, ведь барак выгорел полностью.